“¿Viste Milei?”: el mensaje de Cristina Fernández tras el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires

La expresidenta utilizó su cuenta de X para cuestionar al presidente luego del triunfo de Fuerza Patria en territorio bonaerense, con un mensaje cargado de ironía y fuerte tono político.

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso sobre La Libertad Avanza, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un extenso mensaje en su cuenta de X dirigido al presidente Javier Milei.

“¿Viste Milei?… Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió, en alusión a expresiones recientes del mandatario.

En su publicación, la exmandataria también apuntó contra la gestión actual: “Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3 % de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…”.

Cristina concluyó con una advertencia: “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”. Además, en un mensaje dirigido a su militancia, afirmó: “Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡más que nunca!”.

Finalmente, la expresidenta remarcó que, incluso sin la presencia del kirchnerismo, los problemas estructurales de la economía persistirían: “Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento”.