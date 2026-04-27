Villa Carlos Paz: aprehenden a un joven por conducción temeraria en pleno centro

El motociclista evadió un control policial y circuló a alta velocidad por Roma y 9 de Julio. Tras un seguimiento controlado, fue interceptado y la moto Honda NXT 125 cc quedó secuestrada a disposición de la Justicia.

Este domingo por la noche, alrededor de las 22:50, un joven de 18 años fue aprehendido en Villa Carlos Paz luego de circular en una motocicleta Honda NXT 125 cc de manera temeraria por la zona de calles Roma y 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad.

Según se informó, personal del Comando de Acción Preventiva fue alertado por el Centro de Monitoreo de Cámaras sobre el desplazamiento riesgoso del rodado. Al intentar identificar al conductor, el joven evadió el control policial y se dio a la fuga a alta velocidad, poniendo en riesgo a terceros.

Ante la situación, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que finalizó metros más adelante con la interceptación de la motocicleta y la aprehensión del conductor.

El motociclista quedó detenido por infracción al artículo 105 del Código de Convivencia Ciudadana y fue trasladado a la Alcaidía local. En tanto, la moto fue secuestrada y quedó a disposición del magistrado interviniente.