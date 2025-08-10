Ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

El retroceso fue más pronunciado frente a junio, con una caída del 5,7%, según CAME.

En julio, las ventas minoristas pymes registraron una baja interanual del 2% a precios constantes, de acuerdo con el Índice de Ventas Minoristas (IVM) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En comparación con junio, el descenso fue mayor, del 5,7%. No obstante, en lo que va de 2024 las ventas acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, superando el desempeño del mismo período del año pasado.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el 57,9% indicó que se mantuvo igual respecto al año anterior, mientras que un 30% afirmó que empeoró, cifra que subió 2,5 puntos frente al mes previo. Por su parte, el 49,2% de los relevados cree que la situación de su negocio mejorará en los próximos 12 meses, aunque también aumentó al 10,1% el porcentaje que prevé un panorama peor.

Según el informe, las vacaciones de invierno y el cobro del aguinaldo impulsaron ciertas operaciones, pero no modificaron la tendencia general.

Comportamiento por rubro

De los siete sectores relevados, solo tres crecieron en la comparación interanual: Perfumería (+1,8%), Farmacia (+0,9%) y Alimentos y bebidas (+0,4%). Los cuatro restantes cayeron: Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,7%), Textil e indumentaria (-5,1%), Calzado y marroquinería (-2,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%).

Factores que condicionaron las ventas

El endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos fueron los principales obstáculos para el consumo. Para sostener la actividad, muchos comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, además de sumar servicios como entregas a domicilio o venta online. Las compras se enfocaron en productos de primera necesidad y de bajo monto, con una marcada planificación del gasto.