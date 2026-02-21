Trump cargó contra la Corte Suprema por el fallo sobre aranceles y anunció un nuevo gravamen global del 10%

Tras una decisión 6-3 que anuló la base legal de sus aranceles “de emergencia”, Donald Trump calificó el fallo como “una desgracia”, apuntó contra jueces —incluidos dos designados por él— y respondió con un anuncio: un arancel general del 10% por hasta 150 días, ahora bajo otra norma.

La reacción de Donald Trump al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que limitó su capacidad para imponer aranceles fue inmediata y frontal. En declaraciones públicas, el presidente cuestionó con dureza a los magistrados, calificó la decisión como “una desgracia” y sostuvo que el tribunal estaba influenciado por intereses externos, en un mensaje que elevó el tono político del conflicto.

El fallo, votado 6-3, determinó que la ley que Trump había utilizado para justificar aranceles generalizados por “emergencia” no lo habilita a imponer impuestos a las importaciones en tiempo de paz. La decisión golpeó el corazón de su estrategia comercial y abrió un frente de incertidumbre por el destino de los gravámenes ya cobrados, que en distintos cálculos ascienden a decenas de miles de millones de dólares.

Lejos de retroceder, Trump intentó reencauzar la medida por otra vía legal: anunció un nuevo esquema de aranceles con un gravamen global del 10% sobre la mayoría de las importaciones, esta vez sustentado en una norma distinta que permite aplicar recargos temporales por un período máximo de 150 días. La Casa Blanca presentó el movimiento como un instrumento para “reordenar” relaciones comerciales y enfrentar desequilibrios en pagos internacionales.

La lectura política del episodio es doble. Por un lado, la Corte le marcó un límite nítido al uso de herramientas de emergencia para decisiones económicas de gran escala. Por el otro, la respuesta de Trump confirma que el tema arancelario seguirá en el centro de su agenda, aunque con márgenes más acotados y con nuevas discusiones legales por delante.

En el plano económico, el giro reabre preguntas inmediatas para empresas e importadores: qué pasará con los cargos ya abonados bajo el régimen invalidado, cómo se implementará el nuevo recargo del 10% y qué impacto tendrá en precios y cadenas de suministro si se sostiene durante los próximos meses.