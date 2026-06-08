Perú sigue sin ganador: Fujimori y Sánchez pelean voto a voto el balotaje presidencial

El escrutinio oficial mantiene una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La definición podría demorarse hasta completar el conteo nacional, los votos del exterior y la revisión de actas observadas.

El balotaje presidencial en Perú sigue abierto y sin ganador oficial. Con más del 93% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori mantenía una ventaja mínima sobre Roberto Sánchez, en una elección marcada por la extrema paridad y por un escrutinio que podría extender la incertidumbre durante varios días.

Según el último corte difundido por la ONPE, la candidata de Fuerza Popular obtenía alrededor del 50,018% de los votos válidos, frente al 49,982% del postulante de Juntos por el Perú. La diferencia es tan estrecha que ambos espacios se preparan para seguir el conteo mesa por mesa hasta el cierre definitivo.

La elección se realizó este domingo 7 de junio y definirá quién asumirá la Presidencia para el período 2026-2031. El ganador sucederá a Dina Boluarte y se convertirá en el noveno presidente peruano en una década, en un país atravesado por una fuerte inestabilidad política.

El conteo rápido de Ipsos había dado una leve ventaja a Sánchez, con 50,3% contra 49,7%, mientras que otras mediciones iniciales mostraban a Fujimori por encima. Sin embargo, las autoridades electorales remarcaron que esos datos no tienen carácter oficial y que el resultado válido será el que surja del cómputo de la ONPE.

El avance del escrutinio mostró una dinámica esperada: Fujimori logró mejores números en Lima y zonas urbanas de la costa, mientras Sánchez fue recortando diferencias con el ingreso de votos rurales y de regiones andinas. También resta completar el procesamiento de votos emitidos en el exterior, un tramo que puede resultar relevante por la escasa distancia entre ambos candidatos.

Tanto Fujimori como Sánchez pidieron cautela ante la paridad del resultado. La candidata de derecha sostuvo que aún no hay ganador y pidió esperar el conteo total, mientras el dirigente de izquierda llamó a respetar el proceso democrático luego de mostrarse optimista con los primeros conteos rápidos.

La definición también generó impacto económico. La extrema paridad y la posibilidad de un triunfo de Sánchez, que propone reformas constitucionales y cambios en las concesiones mineras, provocaron movimientos negativos en acciones de empresas peruanas que cotizan en Estados Unidos. Perú es uno de los principales productores mundiales de cobre y también tiene peso en oro, plata y zinc.

El escenario recuerda a otros comicios ajustados en Perú, especialmente el balotaje de 2021, cuando Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori por un margen muy estrecho y la proclamación final se demoró por impugnaciones y revisión de actas. Esta vez, el proceso vuelve a quedar condicionado por la diferencia mínima y por la necesidad de completar cada etapa formal antes de anunciar al próximo presidente.