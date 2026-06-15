Villa Carlos Paz Fan Fest: la ciudad se viste de celeste y blanco para alentar a la Selección

La previa del debut de Argentina en el Mundial se vivirá este martes 16 de junio, desde las 18:30, en la esquina de 9 de Julio y General Paz. Habrá música en vivo, actividades para toda la familia, sorteos, promociones y el cierre de La Banda de Grillo antes del partido ante Argelia, previsto para las 22.

Villa Carlos Paz se prepara para vivir una noche mundialista en pleno centro de la ciudad. Este martes 16 de junio, desde las 18:30, la esquina de 9 de Julio y General Paz será escenario del Villa Carlos Paz Fan Fest 2026, una propuesta abierta y gratuita para acompañar la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial.

El evento es organizado por la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz junto a la Municipalidad, con el objetivo de reunir a vecinos, turistas, familias y comerciantes en una jornada de aliento a la Scaloneta.

La actividad comenzará varias horas antes del partido que Argentina disputará ante Argelia, previsto para las 22, y buscará transformar el centro carlospacense en un punto de encuentro celeste y blanco.

Durante el Fan Fest habrá participación de escuelas de fútbol, DJ’s en vivo, música durante toda la jornada, cortes de pelo gratuitos a cargo de profesionales locales, face painting para toda la familia, sorteos y premios para los asistentes.

Además, comercios de la zona acompañarán la propuesta con descuentos y promociones especiales, en una iniciativa que también apunta a generar movimiento en el centro de la ciudad durante la previa del partido.

Como cierre artístico, se presentará en vivo La Banda de Grillo, con un show especial pensado como broche de oro antes del debut mundialista de la Selección.

El evento será transmitido en vivo por Canal 2 CPTV y a través de las redes oficiales de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, para que también pueda seguirse desde distintos puntos de la ciudad.

Con entrada libre y gratuita, el Villa Carlos Paz Fan Fest 2026 busca instalarse como una celebración comunitaria alrededor de la Selección, combinando fútbol, música, comercio local y encuentro ciudadano en el corazón turístico de la villa.