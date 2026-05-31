De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta en Colombia tras una elección marcada por la polarización

El candidato de derecha se impuso en la primera vuelta presidencial, seguido de cerca por el postulante de la izquierda. La definición por la sucesión de Gustavo Petro será el 21 de junio.

Las elecciones presidenciales en Colombia quedaron encaminadas a una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, luego de una primera ronda marcada por la polarización y por una fuerte concentración del voto entre dos proyectos políticos opuestos.

Con más del 99% de las mesas informadas en el preconteo, De la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, se ubicaba en el primer lugar con alrededor del 43,7% de los votos. En segundo lugar quedó Cepeda, referente del Pacto Histórico, con cerca del 40,9%.

Como ninguno de los postulantes alcanzó la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, ambos deberán enfrentarse en el balotaje previsto para el 21 de junio, donde se definirá quién sucederá a Gustavo Petro en la Presidencia para el período 2026-2030.

La elección dejó un escenario más cerrado y polarizado de lo que anticipaban algunos sondeos. De la Espriella, abogado penalista y dirigente de derecha, capitalizó un discurso centrado en la seguridad, el orden público y el rechazo al rumbo político del actual gobierno. Cepeda, senador y candidato de la izquierda, logró retener una porción importante del electorado progresista y se posicionó como la principal continuidad del espacio que llevó a Petro al poder.

Uno de los datos salientes de la jornada fue el bajo desempeño de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, que quedó relegada al tercer lugar con cerca del 6,9% de los votos. Su resultado representó un golpe para el uribismo, que llegaba con expectativas de mayor competitividad y terminó fuera de la disputa final.

Más atrás se ubicaron Sergio Fajardo, con poco más del 4%, y Claudia López, por debajo del 1%, en una elección que dejó poco margen para las opciones de centro y consolidó una segunda vuelta entre polos ideológicos definidos.

La participación superó los 23 millones de votantes, alrededor del 56% del padrón. Las autoridades electorales informaron que la jornada se desarrolló con normalidad, mientras el país inició una nueva etapa de campaña de cara al balotaje.

La segunda vuelta será decisiva para el futuro político de Colombia. En juego no solo estará la sucesión presidencial, sino también el rumbo de temas centrales como la seguridad, las reformas sociales, la política de paz, la economía y la relación del próximo gobierno con el Congreso.