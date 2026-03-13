Tanti: Paredes presentó un proyecto para establecer narcotest obligatorios a funcionarios públicos

La iniciativa fue enviada por el Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante y propone exámenes toxicológicos semestrales para autoridades y funcionarios políticos del municipio.

El Departamento Ejecutivo de Tanti, encabezado por el intendente Emiliano Paredes, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone la implementación de narcotest obligatorios para funcionarios públicos de la localidad.

Según se informó, la iniciativa fue elaborada por el mandatario junto a la secretaría de Gobierno y plantea que quienes ocupen cargos políticos deban someterse a exámenes toxicológicos cada seis meses.

El proyecto alcanza al intendente, concejales, tribunos de Cuentas, secretarios, directores, asesores y otros funcionarios políticos del municipio.

Desde el Ejecutivo señalaron que la propuesta parte del criterio de que quienes ejercen responsabilidades públicas deben ajustarse a estándares éticos y de conducta en el desempeño de sus funciones. En ese sentido, indicaron que “quienes tenemos responsabilidades públicas debemos dar el ejemplo. Cuando las acciones se orientan al bien común, la sociedad se fortalece”.

La iniciativa ingresó ahora en la instancia de tratamiento legislativo y deberá ser analizada y debatida por el Concejo Deliberante antes de una eventual aprobación.