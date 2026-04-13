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Desalojo y dos detenidas tras una denuncia por usurpación en Santa María de Punilla

Dos mujeres de 35 y 50 años fueron aprehendidas en el marco de allanamientos ordenados por la Fiscalía de Cosquín, tras una investigación por una presunta usurpación de vivienda en Santa María de Punilla. También se secuestraron dos teléfonos celulares.

Una denuncia por presunta usurpación de vivienda en Santa María de Punilla derivó en un procedimiento policial con desalojo, allanamientos y dos detenciones, luego de que un grupo de personas tomara posesión de un domicilio que no era de su propiedad.

Según se informó, a partir de la denuncia personal de la Brigada de Investigaciones inició tareas de investigación e inteligencia que permitieron identificar a los presuntos responsables. Con directivas de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, este domingo se ejecutaron dos órdenes de allanamiento simultáneas.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidas dos mujeres, de 35 y 50 años de edad. Además, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares, que quedaron incorporados a la causa.

Las detenidas y los elementos incautados fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.

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