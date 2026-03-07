Sismo de 5,3 con epicentro en La Rioja se sintió en Villa Carlos Paz

El temblor se registró este sábado a las 14:13 cerca de Ulapes, al suroeste de Chepes. En Córdoba fue percibido en ciudades de Traslasierra y también en Villa Carlos Paz y otras localidades de Punilla; hubo reportes además en San Juan y San Luis.

Un sismo de magnitud 5,3 se registró este sábado a las 14:13 con epicentro en el sur de La Rioja y fue percibido en distintos puntos de Córdoba y otras provincias de la región. La información fue reportada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el organismo oficial encargado del monitoreo de la actividad sísmica en Argentina.

Según precisó el INPRES, el movimiento telúrico se localizó en las cercanías de la localidad riojana de Ulapes, a unos 35 kilómetros al suroeste de Chepes.

En territorio cordobés, el temblor se sintió con más fuerza en el Valle de Traslasierra, con reportes en Mina Clavero y Villa Dolores. También fue percibido en Villa Carlos Paz y otras localidades del Valle de Punilla.

Además, el fenómeno tuvo alcance en zonas de San Juan y San Luis, incluida la localidad puntana de Quines, según reportes de vecinos y registros difundidos tras el evento.