Se conformó el Consejo Intersectorial de la UPC en Punilla y se firmó un convenio con la Cámara de Turismo

En Capilla del Monte se concretó la conformación del Consejo Intersectorial de la Universidad Provincial de Córdoba y la firma de un acuerdo de cooperación con la Cámara de Turismo local, en un acto que afianza la presencia de la casa de altos estudios en la región.

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) dio un nuevo paso en su federalización con la conformación del Consejo Intersectorial en Punilla y la firma de un convenio de cooperación con la Cámara de Turismo local, promovido por la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte.

El intendente Fabricio Díaz repasó los hitos que consolidaron este proceso: “Con Julia [Rectora de la UPC] firmamos un primer convenio que hizo posible el inicio de las clases universitarias en Capilla del Monte. Días después, recibimos nuevamente a la Rectora, esta vez acompañada por la Vicegobernadora Myriam Prunotto, quien, por indicación del Gobernador Martín Llaryora, firmó el acuerdo que permitió el inicio de las obras del nuevo edificio”. Aseguró que los trabajos “avanzan a muy buen ritmo” y que ya se superaron las expectativas.

Díaz destacó que la decisión del Gobernador de federalizar la universidad “es el verdadero significado de la transformación” y convocó a las instituciones de Punilla a sumarse como socios estratégicos de este proyecto educativo.

Por su parte, la rectora de la sede regional, Cristina Battista, sostuvo que se está dando “un salto de calidad en lo académico”, y agradeció al intendente y a las autoridades de la UPC “por estar siempre dispuestas a escuchar propuestas”.

La rectora de la UPC, María Julia Oliva Cúneo, remarcó que el objetivo de la reunión fue “escuchar propuestas de referentes sociales, no solo de Capilla del Monte sino de toda la región”. “Esto cumple con uno de los objetivos principales de la federalización de la Universidad: atender las necesidades reales y las demandas de las comunidades”, afirmó.

Tras el acto, las autoridades realizaron una recorrida por las obras en construcción del nuevo edificio universitario, para observar los avances en detalle.

Participaron la rectora María Julia Oliva Cúneo; el intendente Fabricio Díaz; el vicerrector Daniel Artaza; la secretaria de Vinculación Territorial, Viviana Fernández; el secretario de Coordinación y Asuntos Legales, Juan Valfré; la rectora de la sede Capilla del Monte, Cristina Battista; además de integrantes del gobierno municipal, representantes de instituciones educativas e intermedias, veteranos de Malvinas, miembros de la Cámara de Turismo y de Comercio, y vecinos interesados.