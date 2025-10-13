Se aprobó el llamado a licitación: debate cruzado por el deterioro y futuro de la Sala de Convenciones

El Concejo de Representantes aprobó en segunda lectura el proyecto de remodelación integral y concesión privada de la Sala de Convenciones —renombrada “Centro VCP Convenciones”—. La sesión exhibió fuertes cruces sobre el estado del edificio, la responsabilidad por la desinversión y las condiciones del pliego, que prevé una concesión por 15 años.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz dio luz verde al proyecto que plantea la remodelación, adecuación y concesión por 15 años del edificio que ahora se denominará Centro VCP Convenciones.

El pliego aprobado obliga a ejecutar las obras en un plazo máximo de ocho meses —prorrogables por otros seis— y fija requisitos como capacidad mínima para 400 personas, cumplimiento de normas de accesibilidad y la cesión gratuita de 45 días por año para eventos públicos.

El llamado a licitación fue aprobado en segunda lectura en la sesión del jueves pasado -tras una audiencia pública escasamente difundida a la que no concurrió ningún vecino- con el aval del bloque oficialista, más el voto de Noe García Roñoni.

La discusión dejó al descubierto posiciones encontradas sobre cuánto invirtió el Estado en la sala durante la última década, qué parte del edificio está realmente habilitada y qué garantías debería exigir el municipio a la empresa concesionaria.

“Es parte de nuestra identidad, puede volver a ser un emblema”

La concejala Marcela Bosch (Carlos Paz Unido) defendió la iniciativa como una decisión estratégica para posicionar a la ciudad en el turismo de reuniones y como una forma de recuperar un espacio histórico: recordó que el edificio fue pensado en los años 70 para albergar grandes eventos y sostuvo que el actual deterioro “ya no está a la altura de lo que Villa Carlos Paz necesita”.

Bosch informó además que el bloque oficialista incorporó al pliego criterios reclamados en comisión y en audiencia pública: exigencias de accesibilidad para personas con discapacidad, ponderación positiva para propuestas sustentables y la obligación de contratar al menos un 30% de mano de obra local con un mínimo de dos años de residencia en la ciudad.

En su visión, el municipio busca “devolver un lugar donde todas las instituciones educativas, públicas o privadas, puedan acceder”.

“No podemos quedarnos en la queja”

La concejala Noe García Roñoni (Juntos por Carlos Paz) expresó un voto afirmativo condicionado: valoró los cambios introducidos tras el trabajo en comisión y la audiencia pública y afirmó que su bloque decidió “dar este voto de confianza”. “No podemos quedarnos en la queja. Han pasado muchos años, pero tampoco le podemos negar a los ciudadanos la posibilidad de tener una sala de convenciones que rompa con la estacionalidad”, señaló.

Entre los puntos que destacó como incorporados por su bloque mencionó la garantía de una capacidad mínima no inferior a la histórica, la prioridad a proyectos que propongan energías renovables y la exigencia de mano de obra local, medidas que consideró positivas para fomentar empleo y sostenibilidad.

Críticas por falta de claridad en las obras obligatorias

En sentido opuesto, el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) rechazó el proyecto y advirtió que el pliego no establece claramente “cuáles son las obras obligatorias que debe ofertar cualquier empresario”.

Para Quaranta, destacar la accesibilidad o la sustentabilidad como novedades resulta insuficiente porque esas reglas ya están en la normativa vigente, y otorgar una concesión por 15 años sin contraprestaciones mínimas claras es “arriesgado”: dijo que es difícil evaluar la oferta si no se especifica qué se exige a cambio.

Además, denunció que la inspección del lugar solicitada por él y otros concejales no fue autorizada, y relató que al intentar acceder le informaron que la sala “estaba cerrada con candado”.

“La crónica de una destrucción planificada”

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) profundizó la crítica y responsabilizó al oficialismo por una década de desinversión: afirmó que, al analizar la inversión municipal en los últimos 10 años, el promedio fue inferior al 18% de lo presupuestado y reclamó saber adónde fueron los fondos previstos para la sala.

Ribetti también desmintió que el edificio esté abierto: aseguró que “es una parte minúscula la que está habilitada” y que el anfiteatro principal permanece cerrado al público. Para su bancada, la licitación no puede blanquear la falta de responsabilidad política por el abandono del edificio.

Defensa del procedimiento y del criterio de evaluación

El concejal Sebastián Guruceta (oficialismo) respondió que el presupuesto no ejecutado no equivale a “plata en caja” y defendió la flexibilidad del pliego como un incentivo para propuestas creativas del sector privado, recordando además que la comisión evaluadora —con representantes del Ejecutivo y del Concejo, mayoría y minoría— podrá rechazar las ofertas que no cumplan los criterios técnicos y políticos. En esa línea, el oficialismo aseguró que el mecanismo permitirá modernizar el espacio sin asfixiar la iniciativa privada.

“La ausencia del Estado me parece lamentable”

Con un planteo similar al de la oposición en lo sustantivo, el concejal Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz) cuestionó la delegación casi total de la planificación al sector privado: dijo que tras 12 años de gobierno municipal “el Estado debería tener una propuesta, un diseño” propio antes de llamar al privado, y consideró “lamentable” dejar la definición a la iniciativa externa.