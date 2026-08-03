Rosario Central venció a River y profundizó la crisis en el Monumental

El Canalla se impuso por 1-0 con un gol en contra de Nicolás Otamendi. El equipo rosarino terminó con diez jugadores, pero resistió la presión final y dejó al Millonario sin puntos ni goles después de tres fechas.

River sufrió una nueva derrota al caer 1-0 ante Rosario Central este domingo en el estadio Monumental, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Nicolás Otamendi, a los 26 minutos del primer tiempo, convirtió en contra el único gol del encuentro. El Millonario perdió sus tres partidos del campeonato y todavía no pudo marcar.

Rosario Central comenzó mejor y encontró espacios cada vez que logró superar la primera presión del conjunto local. A los 13 minutos, Enzo Copetti conectó de cabeza un envío al área y mandó la pelota a la red, pero el tanto fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR.

River respondió con una de sus oportunidades más claras. Jeremías Ledesma salió lejos de su arco y Lautaro Pereyra intentó definir por encima del arquero, aunque su remate se perdió afuera.

Tres minutos después llegó el golpe del Canalla. Jaminton Campaz avanzó por la izquierda y envió un centro hacia el área. Otamendi intentó despejar ante la presencia de los delanteros visitantes, pero desvió la pelota contra su propio arco y dejó sin posibilidades a Santiago Beltrán.

River creyó tener la oportunidad de empatar cuando el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal por una supuesta mano dentro del área. Sin embargo, el VAR lo convocó para revisar la acción y las imágenes mostraron que el balón había impactado en Otamendi, por lo que el juez revirtió su decisión.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet adelantó sus líneas durante el complemento. En el primer minuto, Ledesma cometió un error en la salida y Facundo Colidio remató hacia el arco vacío, pero Ignacio Ovando alcanzó a despejar sobre la línea.

Central también tuvo espacios para ampliar la diferencia. Campaz quedó en una posición favorable a los 16 minutos, aunque Beltrán respondió con una gran atajada y mantuvo a River dentro del partido.

Coudet buscó mayor peso ofensivo con los ingresos de Lucas Beltrán, Juan Cruz Meza y Tomás Galván. La ocasión más clara llegó a los 24 minutos, cuando Beltrán apareció dentro del área y Ledesma evitó el empate con una intervención decisiva utilizando los pies.

Rosario Central quedó con diez futbolistas a los 37 minutos del segundo tiempo, luego de que Emanuel Coronel recibiera su segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Colidio. El conjunto de Jorge Almirón se replegó y soportó los centros y remates del local durante el cierre.

River acumuló así tres derrotas por 1-0 ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central. Continúa sin sumar y sin convertir en el Clausura, en un comienzo que agrava el mal momento atravesado desde la eliminación frente a Aldosivi en la Copa Argentina.

El Canalla, por su parte, consiguió su primera victoria en el torneo. Después de perder ante Belgrano y empatar con Racing, alcanzó los cuatro puntos y se recuperó con un triunfo de gran valor en Núñez.

Lo que viene

Rosario Central recibirá a Aldosivi el viernes 7 de agosto, a las 19.30, en el Gigante de Arroyito.

River visitará a Tigre el sábado 8, desde las 17, por la cuarta fecha de la Zona B.