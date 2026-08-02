La Cumbre fue sede de la entrega de 102 netbooks a escuelas de cinco localidades de Punilla

El equipamiento fue distribuido entre siete instituciones educativas de La Cumbre, Villa Giardino, Huerta Grande, Capilla del Monte y Los Cocos, en el marco del programa provincial TecnoPresente.

La Municipalidad de La Cumbre fue sede este viernes del acto de entrega de 102 netbooks destinadas a siete instituciones educativas de distintas localidades del departamento Punilla.

La actividad se desarrolló en el marco de TecnoPresente, un programa del Gobierno de Córdoba que busca incorporar tecnología a las prácticas pedagógicas y fortalecer los procesos de aprendizaje en las aulas.

La entrega estuvo encabezada por el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, acompañado por el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio.

También participaron el intendente de Capilla del Monte, Santiago Arenas; la presidenta comunal de Cabalango, Carla Bruno; el secretario de Coordinación Territorial del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, Fabricio Díaz; la vicepresidenta del ERSEP, Mariana Caserio; y el secretario de Cultura de Villa Giardino, Mariano Scartuccio.

Las instituciones beneficiadas

Los equipos fueron entregados a la Escuela Mariano Moreno, la Escuela General José de San Martín, el IPET N.º 200 Ingeniero José Palacios, la Escuela 25 de Mayo, el IPET N.º 426, el IPEA N.º 343 Mauricio Rumboll y la Escuela Silvano Loza.

Los establecimientos se encuentran distribuidos entre La Cumbre, Villa Giardino, Huerta Grande, Capilla del Monte y Los Cocos.

Desde el municipio destacaron que el equipamiento permitirá ampliar el acceso a herramientas digitales y acompañar el trabajo educativo de estudiantes y docentes de la región.

Fotos: Jorge Gainza