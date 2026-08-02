Pía Felpeto acusó a Avilés de ofrecer “relato, excusas y mediocridad” en su discurso anual

La concejala de Juntos por Carlos Paz cuestionó el superávit anunciado, la situación de los servicios públicos, la falta de obras y políticas turísticas, y la reiteración de la propuesta para modificar la elección del defensor del Pueblo. También denunció que el oficialismo bloquea sistemáticamente los pedidos de informes.

La concejala Pía Felpeto, de Juntos por Carlos Paz, realizó una crítica evaluación del discurso con el que el intendente Esteban Avilés abrió este sábado el período legislativo 2026-2027.

Bajo el título “Relato, excusas y mediocridad”, sostuvo que la exposición estuvo desconectada de los problemas cotidianos de los vecinos y carente de respuestas concretas para el último año de la actual gestión municipal.

“Presenciamos un discurso mediocre, vacío de propuestas reales para el futuro de Villa Carlos Paz y con un nivel de desconexión alarmante con la vida cotidiana de los vecinos”, afirmó.

Según Felpeto, el intendente volvió a utilizar la denominada Gestión Comunitaria para reivindicar su administración, responsabilizar a sectores externos por las dificultades y eludir una revisión crítica después de casi 16 años de continuidad política.

“Cuando un intendente dedica más tiempo a buscar culpables que a explicar por qué la gente no tiene agua en la canilla, gas o cloacas, lo que demuestra es que se le acabaron las ideas y que su modelo de gestión se redujo a la pura excusa”, expresó.

El superávit y el aumento de las tasas

Uno de los principales ejes cuestionados fue el saldo positivo de casi $3.000 millones informado por Avilés para el ejercicio financiero de 2025.

Felpeto sostuvo que ese resultado entra en contradicción con los incrementos aplicados sobre las tasas municipales y reclamó que el Gobierno explique por qué continúa aumentando la presión tributaria si dispone de recursos excedentes.

“Nos quieren vender un éxito económico que, en realidad, se financia con el impuestazo que le metieron a la gente en los cedulones”, manifestó.

Y agregó: “Hablar de superávit mientras se asfixia al contribuyente por encima de la inflación es un dibujo contable y un manotazo al bolsillo de las familias carlospacenses”.

La concejala consideró que acumular fondos no puede presentarse automáticamente como una señal de buena administración cuando persisten necesidades de infraestructura y dificultades económicas entre vecinos y comerciantes.

Críticas por el agua, las cloacas y el gas

Felpeto también rechazó el balance realizado por el intendente sobre la administración municipal de los servicios públicos.

Avilés reivindicó la recuperación del agua, las cloacas y el gas, aseguró que se redujeron tarifas y destacó las inversiones realizadas en reservorios, acueductos y redes sanitarias.

Para la edila opositora, el discurso omitió las dificultades que continúan denunciándose en distintos barrios.

“Hablar de eficiencia cuando los vecinos sufren la falta de agua en sus casas es una burla. La realidad no se tapa con números dibujados ni con discursos triunfalistas”, cuestionó.

Felpeto mencionó los cortes recurrentes, los problemas de presión durante las temporadas de mayor demanda, las deficiencias en el servicio cloacal y la falta de acceso al gas natural en distintos sectores.

“Mediocridad” en materia de obras

Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de anuncios de infraestructura de gran escala financiados con recursos municipales.

La concejala sostuvo que el intendente hizo un repaso de intervenciones anteriores, pero no presentó un programa de obras estructurales para afrontar las necesidades del próximo período.

Según su análisis, mantener recursos inmovilizados mientras se deterioran calles y servicios no representa prudencia financiera.

“Guardar dinero en las cuentas municipales a costa de aumentos impositivos mientras la infraestructura urbana se deteriora no es buena administración: es mediocridad y falta de prioridades”, planteó.

Una propuesta reciclada para la Defensoría

Felpeto también apuntó contra el anuncio de una enmienda de la Carta Orgánica para modificar el mecanismo de elección del defensor del Pueblo y su régimen de remuneraciones.

Recordó que Avilés había formulado una propuesta similar durante la apertura legislativa de 2025, pero nunca fue enviada formalmente al Concejo de Representantes.

“Prometer dos años seguidos lo mismo demuestra que se nos ríen en la cara. Reciclan promesas incumplidas porque ya no tienen nada nuevo para ofrecerle a Villa Carlos Paz”, sostuvo.

Para la concejala, la reiteración del anuncio representa “el síntoma más claro de un Gobierno agotado”.

El proyecto planteado por el intendente propone reemplazar la elección directa de las autoridades de la Defensoría por una designación a cargo del Concejo, una modificación que requeriría reformar la Carta Orgánica y atravesar los mecanismos institucionales correspondientes.

Turismo y comercio

Felpeto señaló además que el discurso careció de una estrategia concreta para enfrentar la estacionalidad y recuperar el movimiento turístico durante los meses de menor demanda.

Avilés anunció un plan para diversificar la economía local mediante actividades tecnológicas, científicas y productivas, pero la concejala consideró que no presentó respuestas suficientes para el sector que actualmente constituye la principal fuente de ingresos de la ciudad.

“Mientras las economías regionales se reinventan para sostener el consumo durante todo el año, la gestión se limita a repetir eslóganes gastados sin presentar un solo plan concreto para romper la estacionalidad”, afirmó.

La edila mencionó las dificultades atravesadas por comercios, hoteles y establecimientos gastronómicos, y cuestionó que el Ejecutivo recién comenzara a mantener reuniones con esos sectores cuando la crisis ya se encuentra instalada.

“Dejar al comercio local a la buena de Dios durante ocho meses al año mientras la Municipalidad vive del cobro de tasas no es gestionar el turismo; es dejar a Villa Carlos Paz a la deriva”, expresó.

El debate sobre la transparencia

La representante de Juntos por Carlos Paz rechazó también la defensa que Avilés hizo de la legalidad y la transparencia como valores centrales de su administración.

Según Felpeto, esa afirmación contrasta con la actitud del bloque oficialista ante los pedidos de informes presentados por las minorías dentro del Concejo.

“Hablar de transparencia desde un atril mientras en el Concejo votan en contra de todos los pedidos de informes es de una hipocresía absoluta”, manifestó.

La concejala sostuvo que la mayoría de Carlos Paz Unido impide acceder a información necesaria para ejercer el control legislativo.

“Si la gestión es tan impecable y las cuentas están tan ordenadas como dicen, ¿a qué le tienen miedo? Ocultar los datos a la oposición es, en los hechos, ocultárselos a todos los carlospacenses”, afirmó.

“Un modelo agotado”

Felpeto concluyó que el discurso evidenció una administración aferrada a conflictos del pasado y sin capacidad para reconocer los problemas pendientes.

“El inicio del año legislativo dejó al descubierto una gestión que necesita aferrarse al pasado para no rendir cuentas sobre el presente”, señaló.

Para la concejala, mientras el intendente continúa mencionando conspiraciones, adversarios políticos y responsabilidades externas, la comunidad espera soluciones para necesidades básicas que llevan años sin resolverse.