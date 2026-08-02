Boca reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Newell’s

El Xeneize se adelantó con un cabezazo de Santiago Ascacíbar, pero la Lepra lo dio vuelta en una ráfaga con Matías Cóccaro y Luca Regiardo. Alan Velasco, que había ingresado desde el banco, selló el 2-2 en Rosario.

Boca rescató este domingo un empate 2-2 ante Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Santiago Ascacíbar, a los 29 minutos del primer tiempo, abrió el marcador; Matías Cóccaro, a los 5 del complemento, y Luca Regiardo, a los 13, dieron vuelta el partido, mientras que Alan Velasco estableció la igualdad definitiva a los 35 minutos. El Xeneize sumó su primer punto en el campeonato y continúa sin victorias.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró su mejor versión durante buena parte del primer tiempo. Presionó, encontró espacios por las bandas y estuvo cerca de abrir el marcador con Miguel Merentiel, cuyo remate se estrelló en el travesaño a los 17 minutos.

La ventaja llegó después de una buena acción de Dylan Gorosito y un centro de Sebastián Villa. Ascacíbar ingresó sin marca por el centro del área y conectó un potente cabezazo para superar a Josué Reinatti.

Newell’s reclamó un penal antes del descanso por una mano de Lautaro Di Lollo tras un tiro de esquina. El árbitro Andrés Merlos consideró que el defensor tenía el brazo en una posición natural y el VAR respaldó la decisión, por lo que el encuentro continuó sin revisión en el monitor.

El desarrollo cambió por completo apenas comenzó el segundo tiempo. A los cinco minutos, Newell’s aprovechó un lateral enviado al área y una desconcentración de la defensa visitante. Cóccaro capturó la pelota dentro del área y convirtió el empate, en una jugada protestada por Boca porque había dos balones dentro del campo.

La Lepra mantuvo la intensidad y completó la remontada apenas ocho minutos después. Regiardo encontró espacio fuera del área y sacó un remate preciso al ángulo de Álvaro Montero para establecer el 2-1. Fue el primer gol en Primera División del mediocampista de 19 años.

Arruabarrena buscó respuestas desde el banco y mandó a la cancha a Milton Giménez, Leandro Lozano y Velasco. Boca adelantó sus líneas, aunque quedó expuesto ante cada avance del conjunto rosarino.

La igualdad llegó a diez minutos del final. Montero inició la acción con un envío largo, Leonel Flores participó de la construcción y Tomás Aranda asistió a Velasco, quien definió de primera para marcar el 2-2.

El Xeneize estuvo cerca de recuperar la ventaja a los 41 minutos, pero un remate de Aranda dio en el palo. Newell’s también buscó durante los siete minutos adicionados, aunque ninguno consiguió quebrar nuevamente el marcador.

Boca quedó con un punto en dos encuentros disputados, ya que tiene pendiente su partido de la segunda fecha frente a Estudiantes. Newell’s llegó a cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota.

Lo que viene

Boca recibirá a Estudiantes de La Plata el miércoles 5 de agosto, a las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. La localía fue trasladada por los trabajos que se realizan en el campo de juego de la Bombonera. Luego enfrentará a Vélez el sábado 8, a las 19.15.

Newell’s visitará a Defensa y Justicia el domingo 9 de agosto, desde las 17.45, por la cuarta fecha de la Zona A.