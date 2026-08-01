El 2027 electoral comienza a palpitar en los celulares de Villa Carlos Paz

Una encuesta política recibida durante los últimos días por numerosos vecinos volvió a poner en circulación nombres, obras y temas de gestión cuando todavía falta casi un año para los próximos comicios.

Las elecciones de 2027 todavía se observan a distancia, pero los primeros movimientos comienzan a hacerse visibles en Villa Carlos Paz. Durante los últimos días, numerosos vecinos recibieron en sus teléfonos una encuesta que consulta sobre la realidad de la ciudad, la gestión pública y diferentes dirigentes del escenario local.

El relevamiento empezó a circular poco después de la visita del gobernador Martín Llaryora, quien encabezó la inauguración de la repavimentación integral de la avenida Cárcano. Una situación similar se había registrado en febrero, luego de la presentación de la obra del acueducto.

Más allá de esa coincidencia temporal, no se conocieron públicamente datos sobre la consultora responsable, quién encargó el estudio, la cantidad de personas alcanzadas ni las características técnicas de la medición.

El cuestionario constituye, de todos modos, una nueva señal de que los distintos actores comienzan a observar con mayor atención el escenario que desembocará en la elección provincial y municipal de 2027.

Obras, problemas y conocimiento de gestión

Una parte de las preguntas está orientada a conocer cuáles son las principales preocupaciones de los habitantes de Villa Carlos Paz y qué valoración realizan de la situación local.

También se consulta sobre distintas obras ejecutadas, anunciadas o proyectadas por el Gobierno de Córdoba en la ciudad. Entre ellas aparecen la repavimentación de la avenida Cárcano, el acueducto, la futura sede de la Universidad Provincial de Córdoba y el anunciado hospital regional.

El sondeo busca establecer, además, si los vecinos conocen qué administración financia o impulsa esas intervenciones. De esa manera, combina consultas sobre problemáticas municipales con preguntas vinculadas a la presencia provincial en Villa Carlos Paz.

La obra pública se convirtió durante los últimos meses en uno de los principales puntos de contacto entre la Provincia y la ciudad. Las visitas de Llaryora y los anuncios realizados en territorio carlospacense incrementaron la exposición de la gestión cordobesa en una localidad gobernada por Carlos Paz Unido.

Los dirigentes incluidos en la medición

La encuesta también consulta por el grado de conocimiento y la imagen de referentes pertenecientes a diferentes espacios políticos.

Entre los nombres incluidos figuran el intendente Esteban Avilés; la presidenta del PJ Punilla y vicepresidenta del ERSeP, Mariana Caserio; el empresario Eduardo Giordano; y el legislador departamental Walter Gispert (Frente Cívico).

La grilla incorpora además a los concejales de Juntos por Carlos Paz Daniel Ribetti y Pía Felpeto; al secretario General y de Vinculación Institucional municipal, Juan Lucero; al excandidato a intendente Emilio Iosa; al excandidato a defensor del Pueblo Jacinto D’Angelo; y al referente libertario Eduardo Agüero, entre otros dirigentes.

La mayoría ya había formado parte de mediciones anteriores o intervino en los últimos procesos electorales de la ciudad. El cuestionario permite así observar la evolución de figuras conocidas, aunque todavía no exista una oferta electoral definida.

Por el momento, la aparición de un nombre en el sondeo no implica necesariamente una candidatura. Algunos dirigentes ya manifestaron interés en participar de la próxima elección, mientras que otros mantienen actividad pública sin haber anunciado decisiones sobre 2027.

Un escenario todavía abierto

La nueva encuesta aparece cuando los espacios políticos comienzan a revisar sus posiciones, alianzas y posibilidades de cara al próximo turno electoral.

El oficialismo municipal conserva como figura central a Avilés, quien no confirmó públicamente si intentará continuar al frente del municipio. Su decisión será determinante para el armado de Carlos Paz Unido y también para las estrategias de sus competidores.

El peronismo, por su parte, atraviesa una etapa de reorganización mientras el Gobierno provincial refuerza su presencia institucional y exhibe las obras desarrolladas en Villa Carlos Paz. Caserio ya expresó, desde Carlos Paz Inteligente, la intención de intervenir en la futura competencia electoral aunque no confirmó si con una postulación propia o de otro dirigente del espacio. Iosa, por su parte, lanzó Otra Cosa para posicionarse nuevamente en la disputa por el Palacio 16 de Julio.

A ese panorama se suman el juecismo, los sectores libertarios y distintos referentes locales que todavía no formalizaron candidaturas, pero permanecen dentro de las conversaciones políticas.

Otro momento de atención llegará este sábado, cuando Avilés pronuncie su mensaje ante el Concejo de Representantes durante la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias.

Será el inicio del último ciclo legislativo completo antes de que la agenda electoral gane definitivamente el centro de la escena. Mientras tanto, las encuestas comienzan a cumplir su primera función: instalar nombres, medir percepciones y anticipar que, aunque falte casi un año, la carrera hacia 2027 ya empezó a moverse en Villa Carlos Paz.