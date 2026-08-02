Trulalá y Sergio Galleguillo encabezarán la 12° Jornada del Cordero Serrano en Tanti

La nueva edición se realizará el 15 y 16 de agosto en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra, con gastronomía regional, música en vivo, artesanos y emprendedores. El municipio anunció los valores de las entradas anticipadas.

La Municipalidad de Tanti presentó la programación de la 12ª Jornada Gastronómica del Cordero Serrano, que se desarrollará el sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra.

Las actividades comenzarán ambos días a las 11 y combinarán gastronomía regional, espectáculos musicales, puestos de artesanos y emprendedores, en una de las celebraciones tradicionales de la localidad.

La programación artística

El sábado 15, el cierre estará a cargo de Trulalá. Durante la jornada también se presentarán Gabriel Romero, El Fabri y Pablo & Leo.

El domingo 16 tendrá como figura central a Sergio Galleguillo, acompañado por Gon Agüero, Los del Solar, Dúo de Pocca, Alma Sarza y Las Voces de San Carlos.

Valores de las entradas

La entrada anticipada para quienes no residan en Tanti tendrá un valor de 15.000 pesos por jornada, mientras que el abono para los dos días costará 20.000 pesos.

Los residentes de Tanti podrán acceder a ambas jornadas por 15.000 pesos, con una entrada por DNI que acredite domicilio en la localidad.

En la puerta del anfiteatro, las entradas tendrán un valor de 20.000 pesos por día.

El municipio informó que próximamente dará a conocer la fecha de inicio de la venta anticipada. Los puntos de venta habituales serán la Municipalidad de Tanti, la Oficina de Turismo de Ruta 28, Racing Drugstore, Cable de las Sierras y Pinturería Tucán.

Para realizar consultas se encuentra disponible el teléfono de la Oficina de Turismo: 3541 653496.