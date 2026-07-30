Tragedia aérea en San Juan: siete muertos y duelo en Córdoba por dos brigadistas

El helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias cayó cerca del Parque Provincial Ischigualasto. Entre las víctimas estaban Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, dos referentes cordobeses del manejo del fuego.

Siete personas murieron este miércoles al caer un helicóptero en una zona de difícil acceso de Valle Fértil, en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan.

La aeronave, un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias, participaba de una actividad de capacitación y posteriormente debía trasladarse hacia La Rioja para colaborar con las tareas de prevención y combate de incendios forestales.

El último contacto con el helicóptero se produjo alrededor de las 10.26. Horas después, otra aeronave que sobrevoló el sector localizó los restos y dio aviso a las autoridades.

No hubo sobrevivientes.

Quiénes eran las víctimas

En el helicóptero viajaban cuatro integrantes de organismos de seguridad de San Juan, dos brigadistas nacionales oriundos de Córdoba y el piloto.

Las víctimas fueron identificadas como:

Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro y Jorge Carbajal, integrantes de la División Bomberos de la Policía de San Juan; y Matías Valenzuela, piloto de la aeronave.

También fallecieron los cordobeses Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, ambos pertenecientes al sistema nacional de manejo del fuego y con una extensa trayectoria en la formación y coordinación de brigadistas.

Dos referentes cordobeses del manejo del fuego

Andrés Bosch había nacido en Villa Dolores y residía en Villa de las Rosas. Se desempeñaba como coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias para la región Centro y estaba especializado en logística, seguridad y utilización de medios aéreos durante incendios forestales.

También mantenía un fuerte vínculo con los Bomberos Voluntarios de Villa de las Rosas y era reconocido dentro del sistema bomberil provincial por su experiencia operativa y docente.

Rodrigo Aimetta era oriundo de Villa María y ocupaba funciones de conducción y capacitación dentro de la Brigada Nacional. Había participado en numerosos operativos y actividades de formación vinculadas con incendios forestales y emergencias.

La Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba los despidió como dos integrantes destacados del sistema y expresó su acompañamiento a sus familias y compañeros.

Qué se sabe del accidente

La aeronave desarrollaba una misión vinculada con la preparación de equipos para intervenir ante incendios forestales. La investigación deberá determinar en qué momento se produjo la caída y cuáles fueron las condiciones de vuelo durante los minutos previos.

El lugar donde quedaron los restos presenta dificultades de acceso, lo que obligó a desplegar un operativo terrestre y aéreo para llegar hasta el sector y preservar los elementos necesarios para las pericias.

Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre la causa del accidente. Entre las líneas que serán analizadas aparecen las condiciones meteorológicas y de visibilidad, una eventual falla técnica y el estado de mantenimiento del helicóptero.

Esas posibilidades forman parte de las medidas iniciales y ninguna fue confirmada como causa.

La investigación quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, con intervención de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, la Administración Nacional de Aviación Civil y la Junta de Seguridad en el Transporte.

Los investigadores analizarán las comunicaciones, la documentación técnica, los registros de vuelo y los restos de la aeronave para reconstruir la secuencia.

Córdoba declaró un día de duelo

El gobernador Martín Llaryora dispuso para este jueves 30 de julio un día de duelo provincial por las muertes de Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Durante la jornada, las banderas nacional y provincial permanecerán a media asta en todos los edificios públicos dependientes del Gobierno de Córdoba.

La Provincia destacó la trayectoria, el compromiso y la vocación de servicio de ambos brigadistas, quienes representaban a Córdoba dentro de la estructura nacional destinada a responder ante incendios forestales y otras emergencias.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, decretó por su parte tres días de duelo y ordenó suspender las actividades festivas oficiales. Las banderas también permanecerán a media asta en los edificios públicos de esa provincia.