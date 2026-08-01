Avilés abrió el año legislativo con anuncios, defensa de su modelo y fuertes críticas a la oposición

El intendente inauguró este sábado el período ordinario 2026-2027 con un discurso atravesado por el ingreso al último año de su mandato. Anunció un plan para diversificar la economía, cambios en las habilitaciones comerciales y una reforma del sistema de elección del defensor del Pueblo, pero no dio señales sobre una eventual candidatura en junio de 2027.

El intendente Esteban Avilés inauguró este sábado por la mañana el período de sesiones ordinarias 2026-2027 del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, con un extenso discurso en el que defendió su modelo de gobierno, repasó obras y resultados financieros y anunció una serie de proyectos vinculados con la actividad productiva, las habilitaciones comerciales y la Defensoría del Pueblo.

El acto se desarrolló en el Salón Auditorio del Palacio Municipal 16 de Julio, con la presencia de los ediles de los diferentes bloques, funcionario, integrantes de instituciones locales y vecinos.

Como se preveía, el mensaje tuvo un marcado tono electoral. Este 1 de agosto comenzó el cuarto y último año de la actual gestión, mientras las elecciones municipales están previstas para junio de 2027.

Avilés reivindicó la continuidad de la denominada Gestión Comunitaria y trazó una clara división entre su administración y los sectores políticos, económicos y empresariales a los que volvió a presentar como una amenaza para el modelo de ciudad.

Sin embargo, no ofreció pistas concretas sobre su futuro político ni confirmó si buscará una nueva reelección.

Un plan para diversificar la economía

El anuncio de mayor alcance fue la futura creación de un Plan Municipal de Regulación y Promoción Productiva para el Desarrollo, destinado a ampliar la matriz económica de Villa Carlos Paz y reducir su dependencia del turismo.

Según explicó el intendente, la iniciativa buscará favorecer la radicación de actividades científicas, tecnológicas y productivas que no representen riesgos ambientales.

“La realidad económica actual exige ampliar nuestras oportunidades de desarrollo”, señaló.

Dentro de ese esquema incluyó la consolidación del Parque Tecnológico proyectado por el Municipio, con el objetivo de promover inversiones vinculadas con la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico.

Avilés también anticipó que solicitará al Consejo de Planificación Urbano Ambiental que analice una posible ampliación de la zona industrial para habilitar nuevas radicaciones no contaminantes.

El anuncio llega en un momento en el que comerciantes, hoteleros, gastronómicos, empresarios de la construcción y distintos sectores de la oposición vienen advirtiendo sobre la pérdida de actividad, inversiones y puestos de trabajo.

Un nuevo régimen de habilitaciones

Otro de los proyectos anunciados será un Régimen General de Habilitaciones, presentado como una herramienta para agilizar los trámites vinculados con la apertura y el funcionamiento de actividades económicas.

La propuesta privilegiará la gestión digital, la autoatención mediante plataformas informáticas y la reducción de las instancias presenciales.

El nuevo sistema establecería procedimientos diferentes según el nivel de riesgo de cada actividad, aunque Avilés no detalló plazos para su presentación ni para una eventual implementación.

El anuncio aparece pocos días después de una reunión entre funcionarios municipales y comerciantes, durante la cual se prometieron planes de pago, reducción de intereses, capacitaciones y acciones para recuperar el movimiento económico y turístico.

El defensor del Pueblo, elegido por el Concejo

Avilés retomó además una propuesta que había anticipado en la apertura legislativa de 2025 y que hasta ahora no había avanzado formalmente: modificar el sistema de elección del defensor del Pueblo.

El intendente afirmó que impulsará una enmienda de la Carta Orgánica para que el titular del organismo sea designado por el Concejo de Representantes, en lugar de ser elegido mediante el voto directo de los ciudadanos.

La modificación abarcaría también el régimen de remuneración de las autoridades de la Defensoría.

“Propongo que, en el futuro, la elección del defensor del Pueblo sea realizada por el propio Concejo, como ocurre en numerosos lugares del mundo, fortaleciendo así la institucionalidad y la transparencia”, sostuvo.

El cambio requerirá atravesar los mecanismos institucionales previstos para reformar la Carta Orgánica y abrirá un debate político sobre la autonomía de un organismo que tiene como función controlar a la administración municipal y defender los derechos de los vecinos.

Un superávit cercano a los $3.000 millones

En materia económica, Avilés informó que la Cuenta General del Ejercicio 2025 cerró con un saldo positivo de $2.957.448.282,84.

El intendente presentó ese resultado como parte de una política sostenida de equilibrio fiscal y afirmó que el Municipio mantuvo sus cuentas ordenadas desde el inicio de la Gestión Comunitaria.

“Hoy muchos gobiernos hablan de equilibrio fiscal como un objetivo. Para nosotros siempre fue una condición básica para gobernar”, señaló.

También aseguró que durante 2025 se destinaron más de $15.732 millones a salud, transporte y seguridad, áreas que consideró responsabilidades de otros niveles del Estado, pero que son financiadas parcialmente con recursos municipales.

Avilés afirmó además que Villa Carlos Paz sería el único municipio del país que sostuvo resultados positivos de manera continuada, aunque no aportó durante el discurso una comparación documental con las cuentas de otras administraciones locales.

Agua, cloacas y gas

Una parte importante de la exposición estuvo dedicada a la recuperación municipal de los servicios que anteriormente administraba la Cooperativa Integral.

Avilés defendió la gestión directa del agua y las cloacas y sostuvo que el Municipio consiguió bajar las tarifas, realizar inversiones y obtener resultados económicos positivos.

En el caso del servicio cloacal, informó un saldo favorable de $1.521.871.602 y señaló que durante el último año se invirtieron más de $2.000 millones en el sistema.

También repasó las obras de saneamiento del Distrito Oeste, que permitirían alcanzar a unos 10.000 vecinos, y aseguró que actualmente alrededor de 4.000 familias están en condiciones de conectarse.

Entre las intervenciones mencionó el reservorio de barrio El Fantasio, con una capacidad de 1,6 millones de litros; el de Las Latitas; las obras desarrolladas en La Quinta; el acueducto sobre la ruta provincial 14; y la incorporación de filtros en el sistema de la Cooperativa San Roque para el abastecimiento del Distrito Norte.

En materia de gas, destacó la creación de VCP Gas, sociedad integrada por el Municipio y la Cooperativa San Roque, con mayoría accionaria estatal.

La defensa de la “Gestión Comunitaria”

Avilés organizó su discurso alrededor de seis conceptos: orden económico, legalidad, carácter público de los servicios, protagonismo de las instituciones intermedias, valores de gestión e identidad carlospacense.

Sostuvo que el Gobierno municipal funciona como una herramienta de una comunidad organizada y afirmó que las políticas públicas no nacen exclusivamente de los despachos, sino del trabajo conjunto con vecinos e instituciones.

“Los proyectos no nacen dentro de un despacho político. Surgen del trabajo conjunto con los vecinos, las instituciones y todos aquellos que participan de la construcción cotidiana de Villa Carlos Paz”, expresó.

También reivindicó la aplicación de la Carta Orgánica, el Código de Edificación, los programas comunitarios y los mecanismos de participación institucional.

Sin embargo, esa presentación de un modelo abierto y participativo convivió nuevamente con un discurso fuertemente confrontativo hacia quienes cuestionan las políticas municipales.

Nuevos ataques a la oposición y los desarrollistas

En el tramo de mayor contenido político, Avilés acusó a sectores de la oposición de mantener vínculos con desarrollistas inmobiliarios que buscan modificar el modelo urbano.

“Muchos de esos sectores mantienen vínculos políticos con dirigentes de la oposición y financian proyectos que buscan modificar el modelo de ciudad que hemos construido entre todos”, afirmó.

El intendente también habló de sectores “corruptos, delincuentes, demagogos, populistas y mentirosos” y sostuvo que, sin la continuidad de su espacio, la ciudad podría haber perdido sus costas, sus montañas y su patrimonio ambiental.

“Los desarrollistas se hubieran llevado puesta la ciudad, avanzando sin controles y priorizando sus intereses particulares por encima del patrimonio de todos los carlospacenses”, manifestó.

La apelación a un escenario hipotético en el que la oposición habría privatizado el lago, cubierto las montañas de cemento y deteriorado los servicios volvió a mostrar una fórmula habitual en los discursos de Avilés: la defensa de su gestión mediante la construcción de adversarios a los que atribuye intenciones contrarias al interés colectivo.

El planteo aparece además en medio del enfrentamiento judicial que el Municipio mantiene con empresas vinculadas con los edificios Miralejos y del debate por las restricciones a las nuevas construcciones colectivas, vigentes desde agosto de 2023.

Sin señales sobre su candidatura

Pese al tono electoral de buena parte del mensaje, Avilés evitó cualquier definición directa sobre los comicios de junio de 2027.

No confirmó si buscará continuar al frente del Municipio ni dio indicios sobre una eventual proyección provincial o sobre quién podría sucederlo dentro de Carlos Paz Unido.

Tampoco hizo referencia a posibles candidaturas del oficialismo, aunque convocó a los vecinos a defender el modelo impulsado durante los últimos años.

“Los invito a seguir viviendo con orgullo esta ciudad única, a defender nuestra forma de vivir, nuestra identidad y nuestros valores”, expresó al cerrar.

El discurso dejó así una agenda legislativa con anuncios concretos, pero todavía sin plazos definidos, y una reafirmación política de la Gestión Comunitaria como plataforma para el último año del mandato.

El período que comienza estará atravesado por esa doble dinámica: la necesidad de responder a los problemas económicos, comerciales y de infraestructura de la ciudad, y una campaña electoral que, aunque todavía no fue formalmente lanzada, ya comenzó a ocupar el centro de la escena.