Llaryora asistió al desembarco de BYMA en Córdoba

El gobernador acompañó la apertura de la flamante sede de Bolsas y Mercados Argentinos, la primera radicada fuera de Buenos Aires. La instalación de la oficina fortalece el desarrollo del mercado de capitales en el interior del país y consolida a Córdoba como polo financiero. El mandatario destacó que un mercado de capitales sólido es clave para impulsar el crecimiento, facilitar el financiamiento de los emprendedores y generar nuevas oportunidades de desarrollo. Además, puso en valor la política de educación financiera que impulsa la Provincia para incorporar estos contenidos y fortalecer una cultura de inversión y ahorro.

El gobernador Martín Llaryora participó de la inauguración de las nuevas oficinas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) en la ciudad de Córdoba, en una actividad que marcó un nuevo paso en la consolidación de la provincia como uno de los principales centros del mercado de capitales del país.

El acto se desarrolló en el Edificio Miralejos, Torre Sur, y reunió a autoridades provinciales, directivos de BYMA, representantes del sector financiero, empresarios, cámaras e instituciones académicas.

Llaryora agradeció la decisión de BYMA de instalar su primera oficina fuera de Buenos Aires y aseguró: “Córdoba sostiene desde hace mucho tiempo una política pública basada en la seriedad y en reglas de juego que no cambian. Insistimos, mostramos nuestras condiciones y generamos el entorno para que las empresas elijan nuestra provincia”.

El gobernador consideró que el mercado de capitales “es central para cualquier país” y explicó que “en Argentina, un emprendedor empieza con sus propios ahorros y con la ayuda de su familia. En otros lugares, el acceso al financiamiento es mucho más simple”.

Por lo tanto, fortalecer el mercado de capitales resulta clave para impulsar el desarrollo económico y acompañar el crecimiento de nuevas empresas. “Un mercado de capitales fuerte es central para el crecimiento, el progreso y para potenciar nuevos emprendimientos”, afirmó.

La apertura de esta nueva sede se enmarca en la estrategia de expansión federal impulsada por BYMA para fortalecer el mercado de capitales en el interior del país, acercando herramientas de financiamiento e inversión a empresas, pymes e inversores.

La elección de Córdoba responde al crecimiento sostenido que viene registrando la provincia en materia de financiamiento productivo y participación en el mercado de capitales, sustentado en un entramado productivo diversificado, el desarrollo de la economía del conocimiento, una sólida cultura emprendedora y una creciente incorporación de empresas e inversores al sistema financiero.

Al respecto, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, indicó que el acompañamiento de la Provincia fue decisivo a la hora de llegar al territorio cordobés. “Córdoba es una de las plazas más significativas, por lo que tenía todo el sentido iniciar nuestro proceso de territorialidad física aquí. Además, nos encontramos con una muy buena predisposición por parte del Gobierno local para darnos un espacio específico y dar comienzo a esta etapa”, afirmó.

Pascual Merlo agregó que “la decisión de comenzar en Córdoba estuvo 100% relacionada con la recepción que tuvimos de la Provincia. Nos escucharon, se entusiasmaron con nuestras propuestas, nos acercaron a las cámaras empresarias y se sumaron a nuestros programas de educación financiera. Estamos trabajando en conjunto en muchas iniciativas; contar con el apoyo del Gobierno provincial es un enorme catalizador de resultados”.

Actualmente, según datos de BYMA, el 47% de las cuentas de inversión del país ya se encuentra en el interior, frente al 41% registrado en 2023, y Córdoba lidera ese proceso. De esta manera, se posiciona como la provincia del interior con mayor penetración del mercado y la segunda a nivel nacional, detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, el presidente de BYMA, Claudio Zuchovicki, destacó la necesidad de acercar el mercado de capitales al interior productivo del país, “donde están quienes producen la riqueza y el trabajo”, y remarcó la necesidad de una fuerte federalización para acompañar a los sectores que requieren capital intensivo a largo plazo.

“Córdoba es donde está ese movimiento. Nos recibieron muy bien y estar hoy acá es, en gran parte, venir a decir gracias”, concluyó Zuchovicki.

La apertura de la oficina permitirá acercar al entramado productivo cordobés nuevas herramientas de financiamiento e inversión, fortaleciendo el vínculo entre el ahorro y la inversión productiva para que más empresas, pymes y emprendedores puedan ampliar su capacidad de desarrollo y generar empleo.

Durante la jornada también participaron el ministro de Bioagroindustria y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso; su par de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta; el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara; además de representantes de entidades empresarias, universidades y organizaciones vinculadas al desarrollo económico y financiero.

Una herramienta para potenciar a las empresas locales

La nueva sede trabajará articuladamente con empresas tecnológicas cordobesas como Jemer y Quantex, en un esquema que busca potenciar la infraestructura del mercado de capitales con el talento y la capacidad de innovación desarrollados en la provincia.

Los referentes del sector privado destacaron que la apertura de la oficina facilitará el acceso de las empresas cordobesas a nuevas herramientas de financiamiento e inversión, fortaleciendo el vínculo entre el ecosistema productivo local y el mercado de capitales.

Agustín Álvarez, CEO de Jemer, celebró que Córdoba haya sido elegida para albergar la primera oficina de BYMA fuera de Buenos Aires y sostuvo que esa decisión acercará el mercado de capitales a las empresas del interior: “Todos vamos a poder financiar nuestros proyectos, nuestras empresas y nuestro crecimiento con un instrumento que hasta hace poco nos quedaba un poco lejos”.

Asimismo, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar la llegada de la entidad: “Lo vamos a hacer entre el sector privado, las empresas que movilizan la economía cordobesa, el Gobierno y BYMA. Todos somos parte de un éxito necesario para que los cordobeses empecemos a capturar las oportunidades que se nos abren”.

El CEO de Quantex, Marco Dibo, valoró el acompañamiento sostenido de la Provincia como un factor clave para el desarrollo tecnológico a través de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, y puso como ejemplo el crecimiento de su propia firma hasta la vinculación con BYMA.

“Es fundamental que el Gobierno esté acompañando. Hoy ve la luz toda esa inversión que se hizo pensando en la apertura del mercado y en traer empresas que vengan a afianzarse a Córdoba; es un caso del trabajo sostenido que se ha realizado”, indicó Dibo.

Educación financiera

En el marco de la apertura de la nueva sede de BYMA, cabe destacar que la Provincia impulsa una política integral de educación económica y financiera que combina un marco normativo, la incorporación progresiva de estos contenidos al sistema educativo y una oferta de formación para estudiantes y docentes.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Provincial N.° 11.023 y forma parte del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027, con proyección a 2033.

Como parte de esa estrategia, el Ministerio de Educación avanza en la curricularización progresiva de la educación financiera en todos los niveles y modalidades, incorporando contenidos vinculados a la planificación financiera, la transformación digital, la ciberseguridad, el emprendedurismo y los derechos de los consumidores financieros.

A la fecha, más de 15.000 estudiantes participaron de propuestas formativas y más de 800 docentes obtuvieron certificaciones específicas, mientras nuevas cohortes continúan ampliando el alcance de esta política.

En este sentido, Llaryora sostuvo que la incorporación de la educación financiera debe apoyarse en una mejora de los aprendizajes básicos: “Todavía mucha gente ve este mundo como algo riesgoso, inaccesible o reservado para unos pocos. Empezar a enseñar estos contenidos desde edades tempranas también va a permitir que Córdoba siga mejorando sus indicadores de inversión y participación en el mercado de capitales”.

“Hoy podemos demostrar con resultados la transformación educativa que estamos llevando adelante y, sobre esa base, avanzar con la educación financiera”, completó.