Paro nacional docente este lunes: qué puede pasar con las clases en Córdoba

CTERA convocó a una huelga de 24 horas en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional, mejoras salariales y la restitución de fondos educativos. ADIUC confirmó la adhesión de los docentes universitarios cordobeses.

Un paro nacional docente de 24 horas afectará este lunes 3 de agosto la actividad educativa en distintos puntos del país y podría provocar interrupciones en el dictado de clases en Córdoba.

La medida fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que reclama al Gobierno nacional la convocatoria urgente a la paritaria docente, una recomposición salarial y la restitución de fondos destinados al sistema educativo.

En Córdoba, el funcionamiento concreto dependerá del nivel de adhesión de los trabajadores en cada institución. Por ese motivo, no puede afirmarse de manera general que todas las escuelas permanecerán cerradas.

Las familias deberán consultar las comunicaciones enviadas por cada establecimiento, ya que puede haber escuelas sin actividad, otras con clases parciales y algunas que funcionen normalmente.

Los reclamos de CTERA

La confederación nacional atribuyó la protesta a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y a la falta de una nueva convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Entre sus principales demandas aparecen la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

También expresó su rechazo a cualquier reforma jubilatoria que modifique los regímenes docentes y al proyecto denominado Ley de Libertad Educativa, al considerar que puede afectar derechos laborales y la responsabilidad del Estado sobre la educación pública.

La convocatoria forma parte de un plan de lucha aprobado por el congreso de CTERA y comprende a trabajadores de la educación de todo el país.

Qué ocurrirá en las escuelas cordobesas

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) integra CTERA como una de sus organizaciones de base.

De todos modos, como sucede habitualmente en las medidas nacionales, el impacto sobre las escuelas públicas y privadas de gestión estatal dependerá de la adhesión individual de los docentes y de la situación de cada institución.

Los edificios escolares pueden permanecer abiertos aun cuando una parte importante de su personal se sume a la huelga. En esos casos, los equipos directivos deberán determinar si existen condiciones para sostener total o parcialmente las actividades previstas.

La medida responde principalmente a reclamos dirigidos al Gobierno nacional. En Córdoba continúa vigente el acuerdo salarial provincial aprobado en abril, que contempla actualizaciones mensuales vinculadas con la inflación y una compensación provincial por la eliminación del FONID nacional.

ADIUC confirmó la adhesión universitaria

La Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) confirmó que se sumará al paro nacional educativo.

La medida afectará las actividades de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, aunque su alcance concreto dependerá también de la adhesión en cada facultad, escuela y dependencia.

ADIUC reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la aplicación de una medida judicial vinculada con esa normativa, la restitución del FONID y el adelantamiento de la paritaria universitaria.

El gremio realizará además una asamblea extraordinaria este lunes a las 17, en la que analizará la continuidad de su plan de lucha.

La adhesión puede repercutir también en los colegios preuniversitarios dependientes de la UNC, por lo que estudiantes y familias deberán revisar las comunicaciones institucionales correspondientes.

Cómo saber si habrá clases

Ante la posibilidad de un acatamiento dispar, las autoridades recomiendan prestar atención a los canales habituales de información de cada escuela.

Los establecimientos suelen comunicar su situación mediante grupos de mensajería, correos electrónicos, plataformas educativas o avisos enviados directamente a las familias.