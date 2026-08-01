Para Revello, el discurso de Avilés “fue más una despedida que otra cosa”

El concejal de Juntos por Carlos Paz cuestionó que el intendente concentrara su mensaje en reivindicar gestiones anteriores y confrontar con la oposición. Reclamó propuestas para el desarrollo económico, el empleo, la infraestructura y la modernización del Estado.

El concejal Fernando Revello, de Juntos por Carlos Paz, realizó una dura evaluación del discurso con el que el intendente Esteban Avilés inauguró este sábado el período de sesiones ordinarias 2026-2027.

Al igual que otros referentes opositores, interpretó que el repaso de los años de gestión y la defensa del modelo oficialista tuvieron características de cierre de ciclo.

“Fue mucho más un discurso de despedida que otra cosa”, afirmó Revello.

Según su análisis, el intendente dedicó gran parte de su exposición a enumerar acciones desarrolladas durante sus distintas administraciones, pero presentó pocas definiciones frente a los desafíos actuales y futuros de Villa Carlos Paz.

“Después de 16 años al frente del Gobierno municipal y más de 25 años ocupando cargos públicos, los vecinos esperaban propuestas concretas para los desafíos que tiene la ciudad”, expresó.

Y agregó: “Sin embargo, escuchamos un relato anclado en el pasado, con escasas iniciativas y sin una visión renovada”.

Críticas a la construcción de adversarios

Revello cuestionó especialmente el tramo en el que Avilés planteó qué podría haber sucedido si la ciudad hubiera quedado en manos de sectores a los que vinculó con la corrupción, el populismo, los intereses inmobiliarios y la falta de pertenencia a la identidad carlospacense.

Para el edil, ese recurso volvió a reproducir una división entre el oficialismo y quienes cuestionan sus políticas.

“Otra vez apareció la construcción de enemigos imaginarios y esa lógica de los seres de luz frente a la oscuridad de la oposición”, señaló.

Revello consideró que ese modo de presentar las diferencias políticas dificulta la búsqueda de consensos y deteriora la calidad del debate institucional.

“Una ciudad necesita un gobierno que escuche, dialogue y sea capaz de hacer una autocrítica”, sostuvo.

También cuestionó que, después de tantos años de continuidad del mismo espacio político, el discurso no incluyera una evaluación crítica sobre los problemas todavía pendientes.

“Resulta preocupante que no exista una reflexión sobre las dificultades que continúan sin resolverse ni una convocatoria amplia para construir soluciones con todos los sectores”, afirmó.

Falta de una agenda para el futuro

Aunque Avilés anunció proyectos relacionados con la diversificación productiva, las habilitaciones comerciales, el Parque Tecnológico y el sistema de elección del defensor del Pueblo, Revello consideró que el mensaje no alcanzó a conformar una hoja de ruta para el último año de mandato.

El concejal sostuvo que faltaron definiciones más profundas en áreas como desarrollo económico, generación de empleo, infraestructura, ambiente, seguridad y modernización municipal.

“Los vecinos no esperan un balance permanente de lo realizado hace años. Esperan respuestas para el presente y propuestas para el futuro”, remarcó.

Para Revello, la extensa reivindicación de las gestiones iniciadas en 2011 terminó relegando la discusión sobre las prioridades que deberá afrontar Villa Carlos Paz durante el período legislativo que acaba de comenzar.

El mensaje de Avilés tuvo lugar al inicio del cuarto año del actual mandato y a menos de once meses de las elecciones municipales previstas para junio de 2027.

Pese al tono político y a la defensa de la continuidad de la Gestión Comunitaria, el intendente no confirmó si buscará una nueva reelección ni ofreció señales sobre una eventual sucesión dentro de Carlos Paz Unido.

“Villa Carlos Paz necesita una nueva etapa”

Revello sostuvo que el próximo proceso electoral debería abrir una discusión sobre la forma de gobernar la ciudad y no limitarse a una continuidad de los debates sostenidos durante los últimos años.

“Villa Carlos Paz necesita una nueva etapa de diálogo, innovación y planificación, no un discurso que mire permanentemente hacia atrás”, planteó.

El concejal cerró su evaluación con una expresión de evidente contenido político: “Villa Carlos Paz está necesitando otra cosa”, en obvia alusión al recientemente lanzado espacio político liderado por Enilio Iosa.