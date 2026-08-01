Ribetti dijo que el discurso de Avilés “sonó a despedida” y lo acusó de apropiarse de propuestas opositoras

El concejal de Juntos por Carlos Paz cuestionó que el intendente dedicara gran parte de su mensaje a responsabilizar a la oposición por los problemas de la ciudad. También sostuvo que varios de los anuncios realizados ante el Concejo retoman iniciativas impulsadas previamente por las minorías.

El concejal Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, consideró que el discurso pronunciado este sábado por el intendente Esteban Avilés durante la apertura de sesiones ordinarias tuvo características de cierre de ciclo y dejó la impresión de una posible despedida.

“Desde lo general, me sonó el discurso del intendente como una despedida. Se remontó allá al 2011, hizo pie en el momento en que arrancó su gestión y desde ahí repartió culpas a diestra y siniestra”, expresó el edil.

Avilés inauguró el período legislativo 2026-2027 con un repaso de su modelo de gobierno, la defensa de las cuentas municipales y anuncios vinculados con la diversificación productiva, las habilitaciones comerciales y la modificación del sistema de elección del defensor del Pueblo.

Para Ribetti, sin embargo, el eje central estuvo puesto nuevamente en la confrontación con quienes cuestionan al oficialismo.

“Responsabilizó a la oscura oposición de todas las dificultades que su gobierno ha tenido en 16 años. Pero se olvida de que el poder lo ha tenido él durante esos 16 años, lo cual hace que el relato sea poco sostenible”, sostuvo.

“El 90% fueron culpas y el 10%, propuestas”

El concejal afirmó que la mayor parte del discurso estuvo dedicada a construir adversarios y atribuir responsabilidades a los sectores opositores.

“La proyección de las responsabilidades y de las culpas sobre la oposición se llevó prácticamente el 90% del discurso”, estimó.

Según su lectura, solo en el tramo final aparecieron propuestas concretas para el nuevo período legislativo. Ribetti sostuvo que varias de ellas coinciden con proyectos que los bloques minoritarios presentaron durante los últimos años y que no fueron acompañados por el oficialismo.

“El 10% final fue una serie de propuestas robadas de proyectos en los que las minorías venimos insistiendo desde hace tiempo”, cuestionó.

La expresión fue utilizada por el edil para referirse principalmente a los anuncios sobre diversificación económica, alivio tributario y cambios en la Defensoría del Pueblo.

El proyecto para diversificar la economía

Uno de los principales anuncios de Avilés fue la creación de un Plan Municipal de Regulación y Promoción Productiva para el Desarrollo, destinado a complementar el turismo mediante actividades científicas, tecnológicas e industrias sin riesgo ambiental.

También anticipó que solicitará analizar una ampliación de la zona industrial y promoverá la consolidación de un parque tecnológico.

Ribetti recordó que viene planteando desde hace años la necesidad de ampliar la matriz productiva de Villa Carlos Paz.

“Dice que va a desarrollar un parque industrial, algo que yo ya he planteado hace años y que insisto cada vez que tengo oportunidad de hablar”, señaló.

Y agregó: “Es una cuestión obvia. Todo el mundo coincide en que Villa Carlos Paz necesita diversificar su matriz productiva. Avilés, después de 16 años de gobierno, se acaba de dar cuenta y ahora lo va a promover”.

El concejal consideró que la fuerte dependencia de la actividad turística dejó a la ciudad expuesta a las crisis económicas y a las temporadas de menor movimiento, por lo que reclamó durante sus mandatos políticas para atraer inversiones y generar empleo estable.

Alivio tributario y Defensoría del Pueblo

Ribetti también vinculó los anuncios sobre la simplificación de las habilitaciones y las respuestas prometidas recientemente a los comerciantes con los proyectos de alivio fiscal presentados por su bloque.

“Aparecieron cuestiones vinculadas con el alivio tributario, muy parecidas al proyecto que presentamos nosotros oportunamente”, afirmó.

Otra coincidencia señalada por el edil fue la propuesta para que el defensor del Pueblo deje de ser elegido mediante el voto popular y pase a ser designado por el Concejo de Representantes.

Avilés había anunciado una iniciativa similar en la apertura legislativa de 2025, aunque no llegó a formalizarla. Este sábado volvió a comprometer el envío de una enmienda de la Carta Orgánica que incluya además cambios en el régimen salarial de la institución.

Ribetti recordó que esa alternativa había sido propuesta inicialmente por el contador Luis Farías a través de la Banca del Ciudadano y posteriormente retomada por él desde su banca.

“La gran propuesta de modificar la elección del defensor del Pueblo está vinculada con una idea que presentó oportunamente el contador Farías en la Banca del Ciudadano y que después presenté yo, con su acompañamiento”, explicó.

“El trabajo de las minorías sirve”

Pese a sus cuestionamientos, Ribetti valoró que el oficialismo termine incorporando algunas de las ideas impulsadas por la oposición, aun cuando no reconozca su origen.

“Se ve que tomaron esa inquietud para llevarla adelante en el Concejo, y a mí me reconforta saber que el trabajo que hacemos las minorías sirve”, manifestó.

El concejal sostuvo que muchas iniciativas opositoras son inicialmente rechazadas, ignoradas o archivadas, pero reaparecen posteriormente dentro de los proyectos promovidos por el Departamento Ejecutivo.

“Por más que no se aprueben, por más que sean ignoradas y no quieran reconocerlas cuando las proponemos como soluciones a un modelo acabado, es realmente reconfortante que finalmente sean consideradas”, expresó.

La lectura de Ribetti se inscribe en el comienzo de un período legislativo que estará atravesado por la campaña hacia las elecciones municipales de junio de 2027.