Cuesta Blanca presentó su Memoria 2025 con 116 acciones de gobierno en seis áreas de gestión

El balance aprobado en Asamblea Ordinaria reúne obras, campañas, servicios, tareas de prevención y gestiones institucionales. Según informó la Comuna, durante la administración de Ana Gaitan se contabilizan 578 acciones.

La Comuna de Cuesta Blanca difundió su Memoria de Gestión correspondiente a 2025, en la que enumeró 116 acciones desarrolladas en las áreas de administración, obras públicas, ambiente, salud, recursos humanos y seguridad.

El documento fue presentado en cumplimiento de la Ley 8102 y, de acuerdo con la información oficial, recibió aprobación en Asamblea Ordinaria. La Comuna señaló además que, con este balance, la gestión de la presidenta comunal Ana Gaitan acumula 578 acciones.

El relevamiento incluye intervenciones de diferente naturaleza y grado de avance: obras inauguradas, equipamiento instalado, campañas, prestaciones comunitarias, planes elaborados, trámites iniciados, reuniones con organismos y participaciones institucionales.

Obras públicas y servicios

En materia de infraestructura, la memoria menciona trabajos reiterados de restauración de calles y caminos, el reacondicionamiento del Puente Central y la recuperación de juegos e instalaciones en la plaza San Francisco.

También se incluyeron la instalación de luminarias LED en el acceso a la localidad y distintas mejoras en el Camping Comunal, entre ellas la construcción y refacción de asadores, mesas y bancos, trabajos eléctricos, nuevas luminarias y cámaras de seguridad.

Entre las acciones vinculadas al saneamiento figuran la inauguración de una estación de bombeo de líquidos cloacales para la cuenca del lago San Roque, la elaboración del Plan Director de Provisión de Agua Potable y el inicio de la planificación de las redes de agua y líquidos cloacales.

La Comuna informó además la reconstrucción del sistema de agua potable del Colegio Arturo Pagliari, afectado por un incendio forestal, y la creación de un ente intermunicipal del sur de Punilla destinado a servicios públicos y obras de saneamiento.

Ambiente y gestión de residuos

El apartado ambiental comprende 22 acciones, entre ellas campañas contra los ruidos molestos y el acampe en Playa de los Hippies, intervenciones ante desmontes, incorporación de guardambientes y actuaciones junto con la Policía Ambiental.

La memoria también señala la instalación de siete puntos de reciclado, diferenciados para cartón, vidrio, plástico y residuos orgánicos, junto con un convenio con la recicladora de residuos sólidos Tukuy, de Tanti.

A esas medidas se sumaron carteles destinados a la protección de la flora y la fauna nativas, señalización del Área de Protección Ambiental y Reserva Natural, una campaña para la clasificación de residuos y la colocación de contenedores móviles para desechos no reciclables.

Durante el período, la localidad adhirió además al alerta naranja por la disminución del caudal del río San Antonio y desarrolló una campaña sobre el cuidado del agua potable.

Salud y asistencia comunitaria

En el Centro de Salud, la Comuna informó la puesta en valor del consultorio odontológico, atendido por dos profesionales, la incorporación de nuevo mobiliario y la llegada de una nueva integrante al área de enfermería.

El balance incluyó campañas de vacunación antigripal y triple viral con visitas domiciliarias, vacunación antirrábica para perros y gatos, y acciones preventivas sobre cáncer de mama, golpes de calor, presencia de ofidios y arácnidos.

También se registraron entregas de mochilas y cunas a futuras madres, ayudas económicas para personas con discapacidad y familias con necesidades, y compras de medicamentos para vecinos que requerían asistencia.

Seguridad y prevención

Las acciones de seguridad abarcaron la instalación de cartelería preventiva en sectores del río, medidas ante crecientes, activación de sirenas en tres puntos de la localidad y operativos conjuntos en el Diquecito y Playa de los Hippies.

La memoria consignó la colocación de cámaras de seguridad en el Puente Central, el cruce con Tala Huasi y la calle Rubén Darío, además de controles diurnos y nocturnos mediante el móvil de Seguridad Ciudadana.

Durante la temporada fueron contratados cuatro guardavidas para los sectores considerados más críticos del río San Antonio. También se realizaron reuniones con autoridades policiales y acciones conjuntas con el DUAR y bomberos para la prevención de incendios y la búsqueda de personas.

Administración y recursos humanos

En el área administrativa, el informe incluyó la unificación de tasas con la Dirección General de Rentas, la firma del contrato de concesión del servicio de agua potable y la cancelación de una deuda histórica con EPEC.

También se mencionaron operativos móviles de ANSES, PAMI, Rentas y Catastro; la entrega de tarjetas sociales; ayudas económicas; aportes a actividades deportivas; reuniones con organismos provinciales y la participación en programas, foros y encuentros regionales.

En recursos humanos, la Comuna enumeró la entrega de indumentaria y elementos de seguridad, adicionales por tareas desempeñadas, aumentos salariales vinculados a las disposiciones provinciales, vacunación preventiva del personal y la incorporación de nuevos trabajadores a planta permanente.