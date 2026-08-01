Quaranta: “Anclado en el pasado”, el discurso de Avilés dejó “olor a final de época”

El concejal de Carlos Paz Inteligente sostuvo que el intendente volvió a mirar hacia el pasado, omitió los problemas cotidianos y presentó como propias iniciativas que la oposición impulsa desde hace años. También remarcó que las principales obras anunciadas fueron financiadas por la Provincia.

El concejal Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, cuestionó con dureza el discurso pronunciado este sábado por el intendente Esteban Avilés durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo de Representantes y aseguró que dejó la sensación de un ciclo político próximo a concluir.

“El discurso de hoy nos hizo sentir lo que se rumorea en la calle: hay olor a final de época”, afirmó.

Para el edil, el mensaje estuvo “anclado en el pasado” y alejado de las dificultades que atraviesan actualmente los vecinos de Villa Carlos Paz.

“Es triste escuchar a un intendente que, en su último discurso de apertura de sesiones antes de un año electoral, siga repitiendo relatos de cosas que ocurrieron hace años”, expresó.

Quaranta reprochó que Avilés volviera a mencionar su enfrentamiento con la Cooperativa Integral y recurriera a escenarios hipotéticos sobre lo que habría sucedido con la ciudad si otros sectores hubieran gobernado.

“En lugar de proponer una visión de futuro, persiste en hablar de la Cooperativa Integral y plantea escenarios hipotéticos y conspiranoicos que existen solo en la imaginación del Gobierno”, sostuvo.

“Recién ahora descubren la diversificación económica”

Uno de los principales anuncios del intendente fue la creación de un plan para diversificar la matriz productiva, impulsar un parque tecnológico y ampliar las posibilidades de radicación de industrias no contaminantes.

Quaranta consideró que la propuesta llega tarde y recordó que su espacio viene planteando esa necesidad desde hace varios años.

“Resulta llamativo que, tras tantos años en el poder, la gestión recién ahora descubra la necesidad de apostar por la diversificación de la economía y la creación de un parque industrial”, señaló.

El concejal aseguró que Carlos Paz Inteligente presentó esa idea en 2019, cuando distintas localidades cordobesas comenzaron a desarrollar polos industriales para atraer inversiones.

Como ejemplo mencionó a Malagueño, destino elegido por empresas que anteriormente desarrollaban su actividad en Villa Carlos Paz.

“La falta de iniciativa local provocó que empresas propias terminaran mudándose allí”, afirmó.

Dudas sobre el cambio en la Defensoría

Quaranta también puso bajo cuestionamiento el anuncio de Avilés para modificar el sistema de elección del defensor del Pueblo.

La propuesta plantea que las autoridades del organismo dejen de ser elegidas mediante el voto popular y pasen a ser designadas por el Concejo de Representantes, para lo cual será necesario modificar la Carta Orgánica Municipal.

“Después de años en los que este Gobierno defendió una figura que fue y sigue siendo funcional a la propia gestión, decide proponer un cambio ante el reclamo incesante de vecinos y distintos actores de la sociedad”, expresó.

El edil advirtió que el intendente no explicó durante su discurso que una modificación de esas características deberá ser sometida a la ciudadanía.

“No dijo que esto necesita un referéndum. Parece una nueva puesta en escena”, cuestionó.

La reforma ya había sido anticipada por Avilés durante la apertura legislativa de 2025, pero no llegó a convertirse en una propuesta formal durante el período que acaba de finalizar.

El financiamiento provincial de las obras

Otro de los puntos señalados por Quaranta fue la forma en que el intendente presentó las principales obras ejecutadas en Villa Carlos Paz.

Avilés destacó la renovación de un tramo del acueducto central, junto con otras intervenciones vinculadas con el agua y el saneamiento.

El concejal sostuvo que el discurso omitió precisar el origen de los fondos utilizados para el recambio del acueducto.

“El Gobierno de la Provincia aportó $6.500 millones, mientras que el Municipio apenas contribuyó con $500 millones mediante un crédito provincial”, afirmó.

Según Quaranta, esa situación se repite en las obras de mayor escala realizadas durante los últimos años.

Mencionó la repavimentación de avenida Cárcano, la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y el Centro Ambiental, financiados —según enumeró— con recursos provinciales o nacionales.

También cuestionó que Avilés no mencionara el inicio de la obra de la nueva sede de la Universidad Provincial ni el proyecto del futuro Hospital Provincial.

“Tenemos la convicción de que cualquier mejora sustancial para Villa Carlos Paz vendrá de la mano del compromiso que tiene el Gobierno de la Provincia con nuestra ciudad”, sostuvo.

“Una gestión alejada de la gente”

Quaranta contrapuso el balance positivo presentado por el intendente con las dificultades que, según afirmó, atraviesan los vecinos en su vida cotidiana.

“La realidad diaria de los carlospacenses es de cansancio ante tanta desidia, impuestos caros, servicios costosos, falta de obras básicas y prestaciones públicas deficientes e insuficientes”, señaló.

El concejal acusó al oficialismo de responsabilizar sistemáticamente a terceros para evitar una revisión crítica de su propia administración.

“La Gestión Comunitaria continúa excusándose y buscando señalar a otros supuestos responsables para no asumir su falta de gestión”, afirmó.

Remarcó además que Carlos Paz Unido conduce el Municipio desde 2011, por lo que consideró que no puede presentar a la oposición como responsable del estado de la ciudad.

“La responsabilidad por el estado actual de Villa Carlos Paz es plena y total de quienes conducen el Municipio”, sostuvo.

Reclamo por falta de diálogo

El representante de Carlos Paz Inteligente afirmó que el oficialismo nunca incorporó las propuestas de quienes fueron elegidos para representar posiciones diferentes dentro del Concejo.

“Quienes pensamos distinto también tenemos la legitimidad de haber sido elegidos por el pueblo y trabajamos todos los días para mejorar la ciudad, pero nos encontramos con una gestión cerrada”, manifestó.

Para Quaranta, la denominada Gestión Comunitaria se encuentra encerrada en su propia construcción discursiva y alejada de los problemas concretos.

“Lo que hoy vemos es apenas la sombra de una gestión que se promociona como comunitaria, pero está encerrada en su propio mundo irreal”, afirmó.

Y concluyó: “Están muy lejos de la realidad de la gente y siguen atacando a los mismos enemigos de siempre porque no hay ideas y la gestión deja mucho que desear”.