Santilli pidió la renuncia de Villarruel y profundizó la crisis dentro del Gobierno

El jefe de Gabinete sostuvo que la vicepresidenta debería dar un paso al costado si no acompaña el proyecto oficial. La declaración llegó después de que Villarruel expresara su “genuina preocupación” por Milei.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió públicamente la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y elevó la tensión dentro del Gobierno, en medio de una nueva escalada de la disputa que mantiene con el presidente Javier Milei.

Santilli sostuvo que Villarruel debería “dar un paso al costado” si no está dispuesta a acompañar el proyecto político y las decisiones de la administración nacional.

El pronunciamiento colocó por primera vez al ministro coordinador al frente del reclamo contra la vicepresidenta y amplificó una posición que ya había sido expresada por otros referentes de La Libertad Avanza.

Las declaraciones se conocieron después de que Villarruel cuestionara directamente a Milei por reproducir en sus redes sociales acusaciones y publicaciones dirigidas contra ella.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos”, escribió la titular del Senado.

También afirmó tener una “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

La respuesta del jefe de Gabinete

Santilli se alineó con la posición de la Casa Rosada y planteó que la continuidad de Villarruel resulta incompatible con sus críticas al rumbo del Gobierno.

El funcionario sostuvo que quienes fueron elegidos como parte de una misma propuesta política tienen la responsabilidad de acompañar el programa presentado ante la sociedad.

Desde esa perspectiva, consideró que la vicepresidenta debería renunciar en caso de no compartir las principales decisiones del Ejecutivo.

El planteo tiene un fuerte peso político, aunque no produce consecuencias institucionales automáticas. Milei no tiene facultades para remover directamente a la vicepresidenta, quien fue elegida junto con él mediante el voto popular.

Una eventual salida dependería de una renuncia presentada por la propia Villarruel o de los mecanismos constitucionales previstos para desplazar a las máximas autoridades nacionales.

Una relación sin retorno

La relación entre Milei y Villarruel permanece quebrada desde hace tiempo. La vicepresidenta fue apartada de las decisiones del Ejecutivo y dejó de participar de las reuniones políticas del oficialismo.

Desde la Casa Rosada la acusaron en diferentes oportunidades de mantener una agenda propia, favorecer posiciones de la oposición y proyectarse como una alternativa para las elecciones presidenciales de 2027.

Villarruel, por su parte, denunció que el oficialismo busca forzar su salida y afirmó que no renunciará.

“Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar”, había respondido en marzo ante las críticas internas.

La vicepresidenta aseguró entonces que permanecerá en su puesto hasta el 10 de diciembre de 2027, cuando finalice el mandato para el que fue elegida.

El antecedente de Patricia Bullrich

El pedido de Santilli se produjo dos semanas después de que Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario en el Senado, formulara un reclamo similar.

La discusión entre ambas dirigentes se originó durante las negociaciones por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y los cambios en el régimen de tierras rurales.

Después de que trascendieran mensajes privados intercambiados con Villarruel, Bullrich publicó que quien hubiera llegado al Gobierno y no estuviera dispuesto a defender su proyecto “debería dar un paso al costado”.

Milei compartió aquella publicación y dejó en claro su respaldo a la posición de la senadora.

Aunque Bullrich y Villarruel mantuvieron posteriormente una reunión para intentar ordenar el funcionamiento parlamentario, el enfrentamiento político continuó.

Una nueva dimensión de la interna

La intervención de Santilli otorgó al conflicto una dimensión diferente. Ya no se trata solamente de cuestionamientos provenientes de legisladores, dirigentes partidarios o sectores cercanos al Presidente, sino de una definición formulada por el jefe de Gabinete.

Santilli asumió el cargo a fines de junio, en reemplazo de Manuel Adorni, con la misión declarada de ordenar la gestión, recomponer vínculos con los gobernadores y facilitar los acuerdos necesarios para aprobar las reformas del Ejecutivo.

Su pedido de renuncia muestra que, al menos en el caso de Villarruel, la estrategia oficial no apunta a recomponer la relación, sino a profundizar el aislamiento político de la vicepresidenta.

La nueva escalada vuelve a exponer una situación inédita dentro del Poder Ejecutivo: el Presidente y la vicepresidenta permanecen enfrentados públicamente, sin diálogo político y con integrantes centrales del Gobierno reclamando abiertamente que la titular del Senado deje su cargo.