Milei aseguró que ya eligió a su compañero de fórmula para las elecciones de 2027

El Presidente confirmó que tiene decidido quién lo acompañará si busca la reelección, pero mantuvo el nombre en reserva. También anticipó los ejes de un eventual segundo mandato y volvió a reclamar la eliminación de las PASO.

El presidente Javier Milei aseguró que ya tiene definido quién será su compañero de fórmula para las elecciones nacionales de 2027, aunque evitó revelar su identidad o aportar datos que permitan anticipar el nombre elegido.

“Como ya he planteado en una reciente entrevista, tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, respondió el mandatario durante una entrevista publicada este domingo por Diario Río Negro.

La declaración representa una señal concreta sobre la planificación electoral de La Libertad Avanza y sobre la intención de Milei de competir por un segundo mandato presidencial.

Sin embargo, todavía no constituye una presentación formal de la candidatura ni de la fórmula. El Presidente tampoco indicó cuándo dará a conocer a la persona seleccionada.

Sin pistas sobre el nombre elegido

Milei no mencionó dirigentes ni precisó si su compañero de fórmula será alguien que actualmente integra el Gobierno, una figura legislativa o una incorporación externa al oficialismo.

Por ese motivo, cualquier nombre que circule antes de un anuncio oficial debe considerarse una especulación.

La definición adquiere especial relevancia por el enfrentamiento público que mantiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lo acompañó en la fórmula ganadora de 2023.

No obstante, Milei no se refirió expresamente a Villarruel durante esa respuesta ni confirmó quién ocupará su lugar en una eventual candidatura para la reelección.

Los objetivos de un eventual segundo mandato

Durante la entrevista, el mandatario también fue consultado sobre las prioridades que tendría su administración en caso de conseguir otros cuatro años en la Casa Rosada.

Milei sostuvo que su Gobierno logró recuperar la estabilidad económica después de recibir lo que definió como una situación cercana a la hiperinflación.

De cara a una segunda etapa, planteó que buscará profundizar el mismo rumbo mediante nuevas desregulaciones y reducciones impositivas.

Según explicó, el objetivo será acelerar el crecimiento económico con esas herramientas y avanzar a la velocidad que permitan las condiciones políticas y económicas del país.

El mandatario afirmó además que pretende ser recordado como el presidente que recibió un país en decadencia y produjo un cambio de rumbo.

Volvió a reclamar la eliminación de las PASO

Milei reiteró también su rechazo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y confirmó que el oficialismo buscará eliminarlas.

El Presidente considera que las PASO trasladan al conjunto de los contribuyentes el costo de las internas partidarias y sostuvo que no cumplen una función electoral necesaria.

La eliminación definitiva del sistema requiere una modificación legislativa y, por lo tanto, deberá ser aprobada por el Congreso.

El Gobierno ya consiguió suspender las primarias nacionales en anteriores procesos electorales, pero ahora pretende suprimirlas de manera permanente.

El operativo electoral de La Libertad Avanza

La definición sobre el compañero de fórmula se conoce mientras el oficialismo comienza a ordenar su estrategia para 2027.

La conducción partidaria, encabezada por Karina Milei, trabaja en la consolidación territorial de La Libertad Avanza y en la preparación de candidaturas propias en diferentes distritos.

El Presidente, mientras tanto, procura que el Congreso avance con las reformas económicas previstas para la segunda mitad de su mandato, entre ellas los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

La identidad de su candidato a vicepresidente permanecerá, por ahora, bajo reserva. Hasta que Milei o La Libertad Avanza realicen un anuncio formal, no existe un nombre confirmado para completar la fórmula oficialista de 2027.