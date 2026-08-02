Más turistas, pero con menor gasto diario: a nivel nacional, las vacaciones de invierno movilizaron $2,12 billones

Según CAME, 4,6 millones de personas recorrieron el país durante el receso, un 5,9% más que en 2025. Sin embargo, el desembolso diario cayó un 5,6% en términos reales y la cantidad de viajeros continúa por debajo del récord de 2023.

Las vacaciones de invierno de 2026 movilizaron a 4,6 millones de turistas y generaron un impacto económico de $2,12 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional, de acuerdo con un relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros creció un 5,9% frente al año pasado, mientras que el movimiento económico resultó un 2,5% superior, medido a precios constantes.

El balance, sin embargo, mostró una temporada dispar. El aumento en el número de visitantes convivió con una reducción del gasto diario real, en un contexto marcado por el Mundial de Fútbol, la pérdida de poder adquisitivo, las demoras en la llegada de la nieve y condiciones climáticas inestables.

Del total contabilizado, 4,2 millones fueron turistas nacionales y alrededor de 400.000 llegaron desde el exterior. Según CAME, el turismo receptivo ayudó a compensar una demanda interna más moderada.

Más viajes cortos y menor gasto real

La estadía promedio alcanzó los cuatro días, apenas por encima de los 3,9 registrados durante las vacaciones de invierno de 2025.

El gasto diario se ubicó en $115.115 por persona, aunque al descontar el efecto de la inflación resultó un 5,6% inferior al del año pasado.

Los datos reflejan una modalidad de viaje cada vez más concentrada en escapadas breves, con consumos más cuidados y una búsqueda de destinos o actividades que permitan ajustar el presupuesto.

La recuperación representa una mejora frente a 2025, cuando los viajes internos habían caído un 11%, pero el movimiento todavía se encuentra un 16,9% por debajo del récord alcanzado en 2023.

Durante julio también se registró una mayor circulación de excursionistas, especialmente hacia localidades que ofrecieron fiestas populares, propuestas gastronómicas, actividades culturales o competencias deportivas.

El Mundial y la llegada tardía de la nieve

CAME calificó las vacaciones como “atípicas” por su coincidencia con el Mundial de Fútbol.

Miles de argentinos viajaron a Estados Unidos para acompañar a la Selección, una salida de turistas que se hizo sentir en algunos destinos nacionales. Al mismo tiempo, el posicionamiento internacional del país durante la competencia habría contribuido, según la entidad, a despertar el interés de visitantes extranjeros.

La temporada también comenzó condicionada por la escasez de nieve en las zonas de montaña. Las precipitaciones más intensas llegaron recién durante la segunda mitad de julio y permitieron mejorar la actividad en los principales centros de esquí.

Bariloche encabezó los niveles de ocupación, con registros cercanos al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

El crecimiento de turistas brasileños ayudó a sostener la demanda en esos destinos, aunque no alcanzó a compensar completamente la retracción del mercado nacional.

Córdoba, entre los destinos con mejor desempeño

Además de las localidades de nieve, el informe destacó el movimiento registrado en Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, favorecidas por sus agendas culturales, gastronómicas y deportivas.

En contraste, la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires atravesaron uno de los inviernos más débiles de los últimos años, afectados por la menor demanda y el desplazamiento de una parte del gasto hacia el Mundial.

Un relevamiento de la Fundación Ecosur, citado por CAME, ubicó a Córdoba como el destino nacional más económico para una familia durante una semana, con un costo estimado de US$3.420.

Le siguieron Mendoza, con US$3.625, y Salta, con US$4.213. En el extremo opuesto apareció Bariloche, con una canasta turística calculada en US$4.859, principalmente por el costo del alojamiento durante la temporada alta.

Récord de visitantes extranjeros

El informe señaló además que durante el primer semestre ingresaron al país 3,1 millones de turistas internacionales, la cifra más elevada de los últimos años, según datos del Indec incluidos por CAME.

De ese total, 1,43 millones provinieron de países no limítrofes, lo que representó un máximo histórico para ese segmento.

Solo durante las vacaciones de invierno arribaron aproximadamente 400.000 extranjeros, cuya presencia fue determinante para sostener la ocupación en algunos de los principales destinos.

Las reservas realizadas a través de la plataforma Despegar crecieron un 15% interanual, con Mendoza como el destino más elegido, seguida por Bariloche, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Salta y Ushuaia.

El comportamiento general dejó un balance con señales mixtas: viajaron más personas y aumentó el impacto económico total, pero las estadías continuaron siendo breves y cada turista gastó menos en términos reales.