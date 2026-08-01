Punilla presentó un plan turístico regional con nuevas rutas y promoción conjunta

La Comunidad Regional definió las acciones para el próximo semestre, con eje en la integración del valle como un corredor único. La estrategia incluye circuitos de astroturismo, bienestar y cultura, participación en ferias nacionales y una agenda coordinada de eventos.

La Comunidad Regional Punilla presentó su Plan Operativo de Turismo para el próximo semestre, con una estrategia destinada a integrar la oferta de los municipios y comunas y fortalecer el posicionamiento del valle como un corredor turístico único.

El encuentro, que se realizó en la sede de La Falda, fue encabezado por el presidente de la institución, Fabián Flores, y reunió a intendentes, presidentes comunales, secretarios y directores de Turismo de distintas localidades del departamento.

La propuesta plantea que cada destino conserve sus características particulares, pero articule su promoción con el resto de Punilla para ampliar la oferta, favorecer la circulación de visitantes y mejorar la competitividad de la región.

Promoción en ferias y encuentros nacionales

El asesor turístico de la Comunidad Regional, Pablo Sgubini, presentó el calendario promocional y las principales acciones previstas para los próximos meses.

Entre ellas se encuentra la participación en la quinta edición de Turismo en Acción, que se realizará en el Centro de Convenciones Córdoba y reunirá a municipios, prestadores, agencias y representantes del sector.

El plan contempla además la presencia de Punilla en encuentros desarrollados en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con el propósito de fortalecer su inserción en el segmento de congresos, reuniones y eventos.

Otra de las vidrieras elegidas será la Feria Internacional de Turismo, donde el valle buscará presentarse con una identidad visual conjunta. El color naranja tendrá un papel central como representación de la creatividad, la cultura y las expresiones artísticas de la región.

Tres nuevas rutas turísticas

Uno de los principales anuncios fue el desarrollo de tres circuitos temáticos orientados a diversificar la oferta y reducir la dependencia de las temporadas tradicionales.

La Ruta de las Estrellas estará enfocada en el astroturismo y en el aprovechamiento de los cielos serranos mediante experiencias de observación y contacto con la naturaleza.

La Ruta del Turismo y Bienestar reunirá propuestas vinculadas con el descanso, la salud y las actividades en entornos naturales.

Por su parte, la Ruta de Turismo Naranja integrará experiencias culturales, producciones creativas y distintas manifestaciones artísticas desarrolladas en las localidades del valle.

Los circuitos buscarán atraer nuevos perfiles de visitantes y generar motivos de viaje durante diferentes momentos del año.

Una agenda común para la temporada

Las autoridades informaron que se trabaja en la elaboración de nuevo material audiovisual para promocionar las rutas y los destinos que integran Punilla.

También se acordó avanzar con una agenda regional de eventos para la temporada de verano, con el objetivo de coordinar fechas, evitar superposiciones y facilitar la difusión conjunta.

Otro de los proyectos será la creación de una revista oficial de Punilla, en versiones impresa y digital, que funcionará como guía para los visitantes y reunirá información sobre alojamiento, gastronomía, actividades recreativas y atractivos turísticos.

El plan busca superar la promoción aislada de cada localidad y construir una estrategia capaz de presentar al valle como una experiencia integral, desde el sur hasta el norte del departamento.

Con esa perspectiva, la Comunidad Regional intentará convertir la articulación institucional en productos concretos que amplíen la estadía de los turistas y distribuyan el movimiento entre los diferentes destinos.