Sábado más fresco y domingo con ascenso térmico en Villa Carlos Paz

El comienzo de agosto tendrá una jornada soleada, con una máxima cercana a los 19 grados y viento del sur. Para el domingo se espera más nubosidad y una recuperación de la temperatura.

El primer fin de semana de agosto comenzó con un marcado descenso térmico en Villa Carlos Paz, después de las temperaturas elevadas y el viento intenso del viernes. El ambiente se mantendrá fresco durante este sábado, mientras que el domingo volverán a subir los registros.

Este sábado 1° de agosto comenzó con cielo despejado y una temperatura cercana a los 13° durante la mañana. La máxima se ubicará alrededor de los 19°, con predominio del sol y algunos intervalos nubosos.

El viento soplará desde el sector sur con intensidad moderada y podría presentar ráfagas de entre 35 y 45 km/h, especialmente durante las primeras horas de la jornada. Hacia la noche perderá fuerza y la temperatura descenderá hasta valores cercanos a los 8° o 10°.

El domingo 2 de agosto tendrá un comienzo frío, aunque existen diferencias entre los pronósticos sobre la mínima, con estimaciones que van desde los 7° hasta los 12°.

Durante el día aumentará la nubosidad y la máxima se moverá entre los 20° y 23°. El viento podría rotar hacia el sector norte y volver a ganar intensidad durante la tarde.

No aparece una señal firme de precipitaciones importantes para el fin de semana. El principal cambio será la recuperación térmica del domingo, después de un sábado con temperaturas más bajas y viento del sur.