Bolívar venció a Alianza Jesús María y se consagró bicampeón de la Copa Centenario

El conjunto de Villa Carlos Paz se impuso por 84 a 73 en la cancha de Atenas y volvió a quedarse con el torneo asociativo. La rama femenina también disputó la final y cayó ajustadamente por 59 a 56.

Bolívar volvió a celebrar en el básquet cordobés. El equipo de Villa Carlos Paz derrotó este sábado por 84 a 73 a Alianza Jesús María y se consagró bicampeón de la Copa Centenario.

La definición se disputó en la cancha de Atenas, donde el conjunto carlospacense consiguió imponerse en el encuentro decisivo y coronó otra destacada campaña dentro del torneo asociativo.

El título confirmó la continuidad de Bolívar entre los principales protagonistas de la competencia. El club alcanzó la final de la Copa Centenario durante los últimos tres años, con dos campeonatos y un subcampeonato.

El equipo llegó además a esta definición después de haber sido finalista del Torneo Apertura, certamen en el que disputó el último partido frente a Instituto.

La rama femenina también fue finalista

La jornada tuvo también como protagonista al equipo femenino de Bolívar, que disputó la final de su categoría.

Las carlospacenses estuvieron cerca de sumar otro campeonato, pero terminaron cayendo por un ajustado 59 a 56.

Ambas actuaciones ratificaron el buen presente deportivo del club, que logró colocar a sus equipos masculino y femenino en las definiciones de la Copa Centenario.

Bolívar comenzará en los próximos días la segunda parte de la temporada, con el objetivo de sostener el nivel alcanzado y continuar sumando protagonismo en el básquet de Córdoba.

Fotos: Germán Ruiz.