Solicitan colaboración para localizar a una mujer que desapareció en abril en Cosquín

María Itatí Enrique, de 43 años, fue vista por última vez el 9 de abril en barrio La Toma. La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno pidió aportar cualquier información sobre su paradero.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Cosquín solicitó colaboración para localizar a María Itatí Enrique, apodada “La Chaqueña”, de 43 años, quien fue vista por última vez el 9 de abril de 2026 en inmediaciones de Cassaffousth 447, en barrio La Toma, de Cosquín.

Según la descripción difundida, la mujer es de tez trigueña, contextura delgada, cabello negro y mide aproximadamente 1,70 metros. Además, posee tatuajes visibles en ambos brazos.

Quienes puedan aportar información deben comunicarse con la Unidad Judicial de Cosquín al teléfono 03541-1556740 o dirigirse a su sede, ubicada en Tucumán 296.

También se pueden brindar datos en cualquier dependencia judicial o policial.