Belgrano pagó cara la expulsión de Franco Vázquez y cayó ante Argentinos

El Pirata perdió 1-0 en Alberdi por un gol de Francisco Álvarez sobre el cierre del primer tiempo. El conjunto cordobés jugó más de 50 minutos con diez y sufrió su primera derrota en el Clausura.

Belgrano cayó 1-0 ante Argentinos Juniors este sábado en el estadio Julio César Villagra, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Francisco Álvarez, a los 47 minutos del primer tiempo, marcó el único gol de una tarde condicionada por la expulsión de Franco Vázquez. Con el triunfo, el Bicho mantuvo su puntaje ideal y quedó como líder del grupo.

El partido tuvo un desarrollo equilibrado durante la primera media hora. Belgrano buscó hacerse fuerte ante su público, mientras Argentinos intentó imponer su circulación y encontrar espacios alrededor del área local.

La acción que cambió el encuentro llegó a los 38 minutos. Vázquez cometió una infracción, la sanción inicial fue modificada tras la revisión de la jugada y el capitán del Pirata terminó expulsado. El equipo cordobés quedó con diez antes del descanso y debió reorganizarse.

Argentinos aprovechó la superioridad numérica en el segundo minuto agregado de la etapa inicial. Gabriel Florentín participó en la construcción y Álvarez convirtió el 1-0, un golpe especialmente duro para Belgrano por el momento en el que llegó.

Para afrontar el complemento, el conjunto local realizó dos modificaciones: ingresaron Santiago Longo y Lucas Passerini por Alcides Benítez y Nicolás Fernández. Argentinos también movió el banco con la entrada de Emiliano Viveros por Florentín.

El visitante estuvo cerca de ampliar la diferencia apenas comenzado el segundo tiempo. Viveros envió la pelota al arco a los 4 minutos, pero la acción fue anulada y Belgrano continuó con vida.

Pese a la inferioridad numérica, el Pirata intentó adelantar sus líneas y buscar el empate. Argentinos administró la ventaja, redujo los espacios y realizó diferentes variantes para sostener la intensidad durante el tramo final.

Belgrano no encontró la precisión necesaria para quebrar la resistencia visitante y terminó sufriendo su primera derrota del campeonato. Había vencido a Rosario Central en su estreno y tenía postergado su encuentro de la segunda fecha frente a Tigre.

Argentinos, conducido por Nicolás Diez, alcanzó su tercera victoria consecutiva, llegó a los nueve puntos y se mantuvo en lo más alto de la Zona B con puntaje perfecto.

Lo que viene

Belgrano recuperará su partido pendiente ante Tigre el miércoles 5 de agosto, a las 21.15, en Victoria.

Argentinos Juniors recibirá a Racing el viernes 7 de agosto, por la cuarta fecha. El horario del encuentro todavía no figura confirmado en la programación disponible.