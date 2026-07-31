Fin de semana: alerta por riesgo de incendios forestales alto y muy alto

Se prevén condiciones extremas y altas para la propagación del fuego, producto de la combinación de fuertes vientos, baja humedad y disponibilidad de combustible fino. La alerta se extenderá hasta el lunes 3 de agosto.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, a través del Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA), emitió un comunicado por condiciones meteorológicas de riesgo muy alto para el desarrollo de incendios forestales, sobre todo en el oeste provincial, con vigencia hasta el lunes 3 de agosto.

De acuerdo con el informe, durante este período se prevén condiciones extremas y altas para la propagación del fuego, producto de la combinación de fuertes vientos, baja humedad y disponibilidad de combustible fino por encima del umbral de ignición.

Se esperan ráfagas del sector norte que rotarán al oeste, con velocidades de entre 75 y 85 km/h y registros que, de manera puntual, podrían superar los 90 km/h, especialmente en zonas serranas.

Hacia la madrugada del sábado se prevé una rotación del viento asociada al ingreso de un sistema frontal, mientras que durante la segunda mitad del período aumentará la humedad.

Sábado 1 de agosto: riesgo muy alto.

Domingo 2 de agosto: riesgo alto.

Lunes 3 de agosto: riesgo alto.

Para el resto de la provincia se pronostica un índice de peligro alto durante todo el período.

Rige la prohibición de encender fuego en lugares no permitidos

Se recuerda a la población que está prohibido realizar quemas, encender fuego en zonas rurales o serranas y desarrollar cualquier actividad que pueda originar un foco de incendio, como arrojar colillas de cigarrillos o manipular elementos que generen chispas.

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso de manera inmediata al 100 o al 0800-888-38346.