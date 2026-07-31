Se presentó el Camino Turístico de Cementerios Cordobeses, un nuevo circuito para descubrir el patrimonio provincial

La propuesta invita a recorrer espacios donde confluyen historia, arquitectura, arte e identidad de las comunidades. El lanzamiento se realizó en el Museo Tamburini, en el marco de la apertura de las XV Jornadas Argentinas de Gestión y Valoración Patrimonial de Cementerios. Con esta incorporación, la Provincia continúa diversificando su propuesta turística.

La provincia de Córdoba incorporó un nuevo producto a su oferta turística con la presentación del Camino Turístico de Cementerios Cordobeses, una propuesta que invita a recorrer espacios patrimoniales donde confluyen historia, arquitectura, arte e identidad de las comunidades.

El lanzamiento se realizó en el Museo Tamburini, en el marco de la apertura de las XV Jornadas Argentinas de Gestión y Valoración Patrimonial de Cementerios, encuentro que reúne en la ciudad de Córdoba a especialistas, investigadores y gestores culturales de todo el país.

El acto fue encabezado por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el presidente de la Red Argentina de Gestión y Valoración Patrimonial de Cementerios y vicepresidente de la Red Iberoamericana de Gestión y Valoración de Cementerios Patrimoniales, Luis Noel Dulout; la copresidenta de la Red Argentina de Gestión y Valoración Patrimonial de Cementerios, Ester Camarasa; y el secretario permanente de la Red Iberoamericana de Gestión y Valoración de Cementerios Patrimoniales, Diego Andrés Bernal Botero.

También participaron autoridades provinciales y municipales, representantes del sector académico, operadores receptivos, intendentes y jefes comunales de localidades que integran este nuevo producto turístico.

La iniciativa, impulsada por la Agencia Córdoba Turismo, propone integrar en un mismo itinerario los cementerios de distintas localidades que cuenten con recorridos guiados y propuestas de interpretación patrimonial, consolidando un circuito cultural que pone en valor estos espacios como verdaderos museos a cielo abierto.

“En Córdoba seguimos desarrollando productos que permiten descubrir la provincia desde nuevas miradas. Este camino recupera un patrimonio de enorme valor histórico, artístico y cultural, fortalece la identidad de nuestras comunidades y amplía la oferta de experiencias para quienes nos visitan”, expresó Capitani.

Por su parte, Marina Perassi, especialista a cargo del producto, destacó: “El producto busca poner en valor el patrimonio funerario presente en las localidades de la provincia. Identificarlo, conservarlo, protegerlo y difundirlo es el objetivo central de esta iniciativa, que se proyecta como un recurso turístico de gran potencial. Además, brinda a municipios y comunas la oportunidad de contar su historia a través del patrimonio arquitectónico, escultórico, simbólico, paisajístico y cultural que albergan sus cementerios, fortaleciendo su dimensión educativa y su aporte a la memoria e identidad colectiva”.

El proyecto se inscribe en una tendencia internacional de creciente interés vinculada al turismo patrimonial en cementerios, una modalidad que promueve el conocimiento de estos espacios desde una perspectiva cultural, educativa y de preservación de la memoria.

En ese sentido, la propuesta invita a descubrir los cementerios como espacios de conocimiento, donde es posible reconstruir la historia de las comunidades, comprender sus manifestaciones culturales y apreciar el valor de su patrimonio arquitectónico, escultórico y simbólico, transformándolos en verdaderas aulas y museos a cielo abierto.

Con esta incorporación, la Provincia continúa diversificando su propuesta turística mediante experiencias especializadas que incentivan el desarrollo de nuevos circuitos y fortalecen el patrimonio material e inmaterial de los destinos cordobeses.