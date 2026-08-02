Comienza este lunes el juicio contra Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres

El exlegislador provincial será juzgado en Villa Dolores por el choque que provocó la muerte de Alejandra Bengoa y graves lesiones a dos adolescentes. La querella buscará una calificación más severa, mientras la defensa atribuye la maniobra que originó el impacto al vehículo de la víctima.

El juicio contra el exlegislador provincial Oscar González comenzará este lunes 3 de agosto en los Tribunales de Villa Dolores, casi cuatro años después del choque ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, en el que murió la docente Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas dos adolescentes.

González llegará al debate acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Según el cronograma dispuesto por la Cámara del Crimen de Villa Dolores, las audiencias se extenderán, en principio, hasta el 27 de agosto.

El proceso deberá establecer las responsabilidades por el impacto frontal registrado el 29 de octubre de 2022 sobre la ruta provincial 34, en el sector conocido como Niña Paula.

González conducía un BMW en dirección Córdoba-Mina Clavero, mientras que Bengoa circulaba en sentido contrario junto con su hija Marina y Alexa, amiga de la adolescente.

Como consecuencia del choque, la docente murió y las dos jóvenes sufrieron lesiones de gravedad.

Las versiones que se enfrentarán en el juicio

La acusación fue construida a partir de pericias accidentológicas oficiales y de parte, una reconstrucción virtual, declaraciones testimoniales, informes técnicos y otra documentación reunida durante la investigación. El requerimiento de elevación a juicio consta de 459 fojas, distribuidas en nueve cuerpos de actuaciones y dos de prueba.

Las pericias oficiales citadas en la cobertura judicial sostienen que el vehículo conducido por González habría invadido el carril por el que circulaba Bengoa antes del impacto.

La defensa, encabezada por Miguel Ortiz Pellegrini, anticipó una interpretación opuesta. Afirmará que el automóvil de Bengoa habría iniciado un sobrepaso sobre doble línea amarilla y que González circulaba dentro del límite de velocidad permitido.

Ortiz Pellegrini también sostuvo que el ofrecimiento económico realizado durante el pedido de una salida alternativa no implicaba admitir responsabilidad penal. Esa propuesta no prosperó y la causa continuó hasta el juicio oral.

La querella buscará una acusación más grave

Los representantes de las familias consideran que el caso no debe ser analizado únicamente como un hecho culposo.

La querella anticipó que intentará demostrar que existió dolo eventual, al entender que González habría desarrollado maniobras riesgosas y continuado su marcha pese a conocer las posibles consecuencias.

Esa posición procura que el tribunal considere una calificación más grave que la utilizada en la acusación con la que el expediente llegó a juicio. La decisión corresponderá a la Cámara después de escuchar a las partes y valorar las pruebas.

Las familias también rechazaron la posibilidad de cerrar el proceso mediante una reparación económica y sostuvieron que el debate debe determinar la responsabilidad penal por el episodio.

Un caso de fuerte repercusión política

Al momento del choque, González era presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba y uno de los dirigentes de mayor peso dentro del oficialismo provincial.

Después del hecho solicitó licencia y posteriormente renunció a ese cargo legislativo.

El vehículo que conducía también generó cuestionamientos debido a que se trataba de un BMW asignado para uso oficial. Las derivaciones relacionadas con su utilización y otras investigaciones abiertas contra el exfuncionario tramitaron por expedientes diferentes y no forman parte automática de la acusación vial que comenzará a discutirse este lunes.

El juicio estará centrado en reconstruir cómo ocurrió el choque, determinar qué vehículo ingresó al carril contrario y establecer si la conducta atribuida a González debe encuadrarse como un delito culposo o bajo una figura más severa.