El encuentro se realizará el sábado 16 de enero en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra. También actuarán Mariano Martínez + Iceberg del Sur, Toch, Gambo, Olafo’s, TNT y Marcianos. Las entradas ya están a la venta.

Tanti se prepara para una nueva edición del Solar del Rock, el festival que volverá a reunir a destacados artistas nacionales y bandas de distintos estilos musicales durante la temporada de verano 2027.

La cita será el sábado 16 de enero, en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra, con una programación encabezada por La Delio Valdez y Bersuit, dos de los principales atractivos de la convocatoria.

La grilla también incluirá las presentaciones de Mariano Martínez + Iceberg del Sur, Toch, Gambo, Olafo’s, TNT y Marcianos, en una jornada que combinará rock, música popular y diferentes expresiones de la escena nacional.

Con esta propuesta, el Solar del Rock volverá a ocupar un lugar en la agenda de espectáculos de verano de Tanti, con una convocatoria que busca atraer tanto al público local como a visitantes de otros puntos de Córdoba y del país.

Desde la Municipalidad de Tanti destacaron la importancia del festival para la actividad turística, especialmente por el movimiento que este tipo de acontecimientos puede generar en los sectores gastronómico, comercial y de alojamiento.

Entradas a la venta

Las entradas para el Solar del Rock 2027 ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Alpogo, con cupos limitados.

La nueva edición se realizará el 16 de enero en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra, uno de los espacios tradicionales para la realización de espectáculos y encuentros culturales en la localidad.