Los dos equipos ganaron como visitantes y se sumaron a Vélez entre los clasificados a cuartos de final. La jornada continuará con Rosario Central-Gimnasia de Mendoza, River-Lanús e Instituto-Huracán, que cerrará el domingo en el Kempes.

El Torneo Clausura 2026 continúa definiendo sus primeros clasificados a los cuartos de final. Este sábado, Barracas Central eliminó a Defensa y Justicia por 1-0 en Florencio Varela, mientras que Independiente superó 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal. Ambos aprovecharon sus oportunidades como visitantes y se sumaron a Vélez, que el viernes había dejado en el camino a Belgrano por penales.

Con tres de las ocho plazas ya ocupadas, la atención se traslada ahora a la jornada de este domingo, que tendrá otros tres encuentros eliminatorios y un cierre especial para el fútbol cordobés: Instituto recibirá a Huracán desde las 22 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Independiente ganó en La Paternal y enfrentará a Vélez

El equipo de Avellaneda consiguió una victoria importante ante Argentinos Juniors, que había terminado segundo en la Zona B y llegaba como favorito por su campaña en la fase regular.

Maximiliano Meza fue la figura de la tarde con dos goles. Abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo, pero Argentinos reaccionó apenas comenzado el complemento y alcanzó la igualdad a través de Diego Porcel.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia una definición más ajustada, Meza volvió a aparecer. A los 29 minutos del segundo tiempo convirtió un penal y estableció el 2-1 definitivo, que le permitió a Independiente avanzar a los cuartos de final.

Su próximo rival será Vélez, que el viernes había eliminado a Belgrano después de un intenso empate 2-2 en Liniers y una definición por penales que terminó 3-1, con tres atajadas de Tomás Marchiori.

El cruce se disputará en el estadio José Amalfitani, con fecha y horario todavía pendientes de confirmación.

Barracas sorprendió a Defensa y Justicia

En Florencio Varela, Barracas Central también consiguió la clasificación como visitante. El conjunto dirigido por Damián Ayude derrotó 1-0 a Defensa y Justicia con un gol de Norberto Briasco, a los 29 minutos del primer tiempo.

El delantero conectó de cabeza un córner ejecutado por Iván Tapia y marcó la diferencia en un encuentro que después exigió un importante trabajo defensivo de Barracas.

Defensa buscó el empate durante el complemento y tuvo una de sus ocasiones más claras con un cabezazo de David Martínez que se estrelló en el travesaño, pero no logró modificar el resultado.

Barracas avanzó así a los cuartos de final y espera al ganador del partido entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza, que se disputará este domingo.

Instituto busca prolongar su gran campaña ante Huracán

El principal atractivo de la jornada para Córdoba estará en el Mario Alberto Kempes, donde Instituto enfrentará a Huracán desde las 22, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de ESPN Premium.

La Gloria llega a los playoffs después de completar una destacada fase regular bajo la conducción de Diego Flores. Terminó primero en la Zona A con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas.

Además, convirtió 26 goles y recibió 15, números que reflejan el equilibrio de un equipo que también consiguió mantenerse invicto como local durante la primera fase del certamen.

El último resultado de Instituto fue un empate 2-2 frente a Newell’s en Alta Córdoba. Ahora intentará trasladar esa regularidad a una instancia en la que ya no hay margen para recuperarse de una derrota.

Huracán, dirigido por Diego Martínez, llegó a los octavos con una campaña más irregular. Terminó octavo en la Zona B con 22 puntos y logró clasificarse en la última fecha, cuando venció 2-0 a Argentinos Juniors como visitante y cortó una serie de cuatro derrotas consecutivas.

El equipo de Parque Patricios ya demostró durante el Apertura que puede competir en escenarios difíciles: en aquella oportunidad eliminó a Boca en La Bombonera.

Instituto tendrá la localía por su mejor ubicación en la fase regular, aunque jugará en el Kempes porque el Monumental de Alta Córdoba fue utilizado este fin de semana para un espectáculo musical.

Para el encuentro se dispuso un operativo especial de seguridad, con apertura de puertas a las 20. Además, habrá transporte público hacia el estadio desde las 19.30, con salida desde plaza Rivadavia, en barrio Alta Córdoba.

El partido contará únicamente con público local y, según informó el club, los abonos de la fase regular no tienen validez para esta instancia.

Si consigue avanzar, Instituto enfrentará en cuartos al ganador de River-Lanús.

Rosario Central y River también salen a escena

La actividad dominical comenzará a las 16, cuando Rosario Central reciba a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium.

El Canalla, que terminó como líder de la Zona B, buscará ratificar su campaña frente a un equipo mendocino que consiguió clasificarse octavo en la Zona A durante su regreso a Primera División.

Más tarde, desde las 19, River enfrentará a Lanús en el Monumental, en otro cruce de eliminación directa que promete una disputa exigente. El árbitro será Pablo Dóvalo y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

River terminó cuarto en la Zona A, mientras que Lanús ocupó el quinto puesto de la Zona B. El ganador avanzará para enfrentar al vencedor de Instituto-Huracán.

Todos los cruces de octavos se disputan a partido único. En caso de empate durante los 90 minutos habrá un suplementario de 30 y, si persiste la igualdad, la clasificación se resolverá por penales.

Lo que viene

La programación de octavos se completará con otros dos encuentros durante la semana.

El lunes 23 de noviembre, a las 17, Gimnasia de La Plata recibirá a Newell’s, con transmisión de TNT Sports.

El último cruce será el miércoles 25, a las 21, cuando Boca, flamante campeón de la Copa Sudamericana, enfrente a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera. El partido será televisado por ESPN Premium.

Los cuartos de final se disputarán el próximo fin de semana, mientras que la final del Clausura está prevista para el 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata.