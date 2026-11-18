La Ley 11.160 fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y establece un nuevo régimen de incentivos para impulsar inversiones, modernizar la industria y generar empleo privado. Las empresas podrán acceder a exenciones del 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, por períodos de 10 y hasta 15 años. También se crea un régimen simplificado para industrias con facturación anual de hasta $4.500 millones y se incorporan beneficios para proyectos de Industria 4.0, nuevas inversiones productivas y radicación en parques industriales.

El Gobierno de Córdoba puso en marcha un nuevo régimen de promoción industrial destinado a estimular las inversiones privadas, fortalecer la competitividad de las empresas y generar nuevos puestos de trabajo en todo el territorio provincial.

La Ley 11.160, publicada este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial, establece un sistema de incentivos tributarios y económicos que contempla exenciones de hasta el 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario, con beneficios que podrán extenderse durante 15 años.

La iniciativa forma parte de la política de desarrollo productivo que impulsa la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de acompañar al sector privado, promover la radicación de nuevas industrias y favorecer la expansión de las empresas ya instaladas en Córdoba.

Uno de los principales cambios es la creación de un régimen simplificado que amplía las posibilidades de acceso a los beneficios tributarios para empresas industriales de menor escala.

La legislación también establece incentivos específicos para la incorporación de tecnología, la modernización de los procesos productivos y la radicación de industrias en parques industriales y regiones estratégicas de la provincia.

De esta manera, Córdoba busca fortalecer su entramado industrial mediante un esquema que vincula los beneficios fiscales con la inversión productiva, la innovación tecnológica y la generación de empleo.

Más industrias podrán tener Ingresos Brutos cero

Una de las principales novedades de la ley es la creación del Régimen de Promoción Industrial Simplificado, destinado a empresas cuya facturación anual total no supere los $4.500 millones.

Las industrias que cumplan las condiciones establecidas podrán acceder a una exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a sus actividades industriales promovidas.

Para incorporarse al régimen, deberán realizar inversiones en activos fijos vinculados con su actividad productiva en establecimientos ubicados en Córdoba.

La inversión mínima exigida será equivalente al 1,20% de la base imponible de Ingresos Brutos correspondiente a las actividades industriales desarrolladas en la provincia durante el ejercicio anterior.

El beneficio podrá otorgarse inicialmente con carácter provisorio y se transformará en definitivo una vez acreditada la inversión comprometida.

Este mecanismo busca facilitar el acceso de empresas de menor escala a los incentivos fiscales, reduciendo la carga tributaria sobre la producción y favoreciendo la reinversión de recursos en maquinaria, equipamiento y ampliación de la capacidad industrial.

Exenciones impositivas del 100% durante 10 años

El régimen general contempla importantes beneficios para las empresas que desarrollen proyectos de inversión en activos fijos, iniciativas de Industria 4.0 o radicación en parques industriales.

Las industrias cuyos proyectos sean aprobados podrán acceder a:

Ingresos Brutos: exención del 100% durante 10 años sobre los ingresos provenientes de las actividades económicas promovidas.

exención del 100% durante 10 años sobre los ingresos provenientes de las actividades económicas promovidas. Impuesto de Sellos: exención del 100% durante 10 años para los actos, contratos e instrumentos vinculados con la ejecución, explotación y desarrollo de las actividades promovidas.

exención del 100% durante 10 años para los actos, contratos e instrumentos vinculados con la ejecución, explotación y desarrollo de las actividades promovidas. Impuesto Inmobiliario: exención del 100% durante 10 años sobre los inmuebles afectados exclusivamente a la actividad industrial promovida.

exención del 100% durante 10 años sobre los inmuebles afectados exclusivamente a la actividad industrial promovida. Capacitación laboral: asignación estímulo durante un año por cada nuevo trabajador incorporado, contratado a jornada completa y por tiempo indeterminado, equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Los beneficios estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos de inversión, actividad y empleo previstos en la normativa.

Beneficios de hasta 15 años para parques industriales y regiones estratégicas

La nueva ley incorpora incentivos adicionales para favorecer una distribución territorial más equilibrada de la actividad industrial.

Los proyectos localizados en las zonas noroeste y sur de Córdoba, así como aquellos que contemplen la radicación de empresas en parques industriales, podrán acceder a exenciones del 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante 15 años.

En el noroeste provincial, la normativa comprende los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Totoral, además de determinadas pedanías del departamento Río Primero.

En el sur, los beneficios especiales alcanzan a los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca.

La legislación también contempla un estímulo económico para la capacitación de nuevos trabajadores durante dos años, destinado a empresas categorizadas como pymes que cumplan las condiciones establecidas.

Con estos incentivos, la Provincia apunta a promover inversiones en regiones con menor desarrollo industrial, impulsar las economías regionales y generar oportunidades laborales en el interior.

Nuevas inversiones: requisitos diferenciados según el tamaño de las empresas

El régimen general establece condiciones de inversión diferenciadas según la categoría de cada industria.

Las empresas podrán acceder mediante proyectos que incrementen sus activos fijos en los porcentajes exigidos por la ley o que alcancen determinados montos mínimos de inversión.

Los valores establecidos son:

Microempresa: $80 millones.

$80 millones. Pequeña empresa: $450 millones.

$450 millones. Mediana empresa, tramo I: $3.000 millones.

$3.000 millones. Mediana empresa, tramo II: $7.500 millones.

$7.500 millones. Gran empresa: $18.000 millones.

En cuanto al incremento de activos fijos, la exigencia es del 10% para las microempresas y del 20% para las demás categorías.

Los montos mínimos se actualizarán anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba.

La normativa también permite acceder a los beneficios mediante inversiones vinculadas con la transformación tecnológica y la modernización de los establecimientos industriales.

Impulso a la Industria 4.0 y la innovación tecnológica

La legislación incorpora expresamente a la Industria 4.0 como una de las actividades promovidas.

Se consideran comprendidos los proyectos destinados a modernizar los procesos industriales mediante la incorporación de nuevos sistemas, equipamiento, inteligencia artificial, tecnologías digitales, utilización de grandes bases de datos y fabricación aditiva, entre otras herramientas.

También se incluyen iniciativas orientadas a desarrollar productos innovadores y mejorar la competitividad de las empresas.

Este capítulo está destinado a firmas categorizadas como mipymes, con el propósito de facilitar su transformación tecnológica y fortalecer su capacidad de competir en mercados nacionales e internacionales.

Financiamiento para acompañar los proyectos industriales

Además de los incentivos tributarios, la ley contempla la posibilidad de implementar líneas de crédito especiales para financiar inversiones productivas.

El Poder Ejecutivo podrá acordar con el Banco de la Provincia de Córdoba, designado como agente financiero del régimen, mecanismos de financiamiento con tasas preferenciales o subsidiadas.

Estas herramientas podrán destinarse a la ejecución de proyectos industriales y a actividades de vinculación y formación relacionadas con las inversiones promovidas.

La normativa también establece mecanismos de seguimiento y control para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas beneficiarias.

El Gobierno provincial deberá presentar anualmente ante la Legislatura un informe sobre la ejecución del régimen, que incluirá inversiones comprometidas y realizadas, empleos creados y sostenidos, distribución territorial y beneficios fiscales otorgados.

Una política para fortalecer la producción y el empleo

Con la nueva Ley de Promoción Industrial, Córdoba consolida un esquema de incentivos orientado a reducir la presión tributaria sobre las inversiones, acompañar la modernización tecnológica y favorecer la creación de empleo privado.

La iniciativa busca estimular la integración de cadenas de valor, la bioeconomía, las economías regionales y la internacionalización de la producción cordobesa.

El nuevo régimen también unifica instrumentos de promoción industrial y establece mecanismos de transición para las empresas que ya cuentan con beneficios otorgados bajo las legislaciones anteriores.

De esta manera, la Provincia profundiza una estrategia de desarrollo que apuesta a la inversión privada, la innovación y el crecimiento industrial como motores de la actividad económica y la generación de trabajo en Córdoba.