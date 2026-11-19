El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, participó de un recorrido para conocer el avance de las obras de recuperación y puesta en valor del emblemático edificio de la Pampa de Achala, que será transformado en un parador para peregrinos. Con una inversión provincial de $1.500 millones, se prevé su inauguración en diciembre de 2026.

El Gobierno de Córdoba avanza con la recuperación y puesta en valor del histórico Hotel El Cóndor, ubicado sobre la Ruta Provincial 34, en plena Pampa de Achala, con el objetivo de transformarlo en un parador destinado a recibir y acompañar a quienes recorren el Camino de Brochero.

En el marco de un recorrido por el avance de los trabajos, participaron el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quienes pudieron conocer el desarrollo de esta intervención estratégica para el patrimonio histórico y turístico de las Altas Cumbres.

La obra contempla una inversión provincial de $1.500 millones y tiene prevista su inauguración para diciembre de 2026. Su ejecución permitirá recuperar un edificio emblemático de las sierras cordobesas y sumarlo a la red de infraestructura que la Provincia impulsa para consolidar el Camino de Brochero como uno de los principales circuitos religiosos, culturales y turísticos de Sudamérica.

En ese sentido, Darío Capitani destacó: “La recuperación del Hotel El Cóndor representa mucho más que poner en valor un edificio histórico: significa recuperar parte de nuestra identidad y generar infraestructura para que el Camino de Brochero siga creciendo. Queremos que Córdoba tenga un circuito de peregrinación preparado para recibir a visitantes de todo el país y del mundo, con servicios de calidad y una experiencia que integre nuestra historia, nuestra cultura, nuestra fe y nuestros paisajes. Estamos trabajando para proyectar este camino a nivel internacional, tomando como referencia experiencias como la del Camino de Santiago de Compostela”.

En tanto, el ministro Siciliano destacó estos avances como “una obra clave, porque se transforma en una posta central del Camino de Brochero, la ruta de turismo religioso que año tras año cuenta con más y más peregrinos. Así se consolida la ruta peregrina más importante del país, al mismo tiempo que cuidamos el patrimonio y promovemos nuestra cultura e identidad”.

Un refugio histórico que vuelve a recibir viajeros

La intervención en el Hotel El Cóndor incluirá el refuerzo de la estructura existente, la adecuación de los espacios interiores y la incorporación de los servicios necesarios para brindar descanso, alimentación y alojamiento a los caminantes.

El futuro parador contará con dormitorios, comedor, cocinas, lavaderos, oratorio, sanitarios, áreas comunes, espacios de estar y un patio. Además, incorporará condiciones de accesibilidad universal y energías renovables, preservando la identidad arquitectónica del edificio y su carácter de refugio de montaña, en armonía con el entorno natural de la Pampa de Achala.

Por su ubicación estratégica, el inmueble tendrá un papel fundamental dentro del Camino del Peregrino, el recorrido de más de 20 kilómetros que conecta el paraje Giulio Césare con Villa Cura Brochero, atravesando las Altas Cumbres.

Inaugurada en 2016, esta senda recrea parte de los caminos transitados por San José Gabriel del Rosario Brochero durante su tarea pastoral y social, y convoca cada año a miles de fieles provenientes de distintos puntos de Córdoba y del país.

La recuperación del hotel permitirá sumar un espacio de abrigo, asistencia y descanso en medio de la travesía serrana, donde la altura y las condiciones climáticas cambiantes hacen especialmente importante contar con infraestructura adecuada.

Dos obras estratégicas para el Camino de Brochero

La recuperación del Hotel El Cóndor se complementará con la construcción de un Centro de Acogida de Peregrinos en Villa Cura Brochero, destino final de la peregrinación y epicentro de la devoción por el primer santo argentino.

Este nuevo espacio contará con recepción, áreas de información turística y espiritual, dormitorios transitorios, sala de lectura, espacios de meditación, un museo brocheriano, un salón de usos múltiples y un patio de encuentro.

Ambas intervenciones conformarán dos postas fundamentales dentro del circuito: el Hotel El Cóndor funcionará como espacio de descanso y protección durante el recorrido por las Altas Cumbres, mientras que el Centro de Acogida será el lugar de recepción, orientación y encuentro para quienes lleguen a Villa Cura Brochero.

Los dos proyectos tienen prevista su habilitación para diciembre de 2026 y forman parte de una estrategia integral que busca desarrollar un modelo de peregrinación inspirado en la experiencia del Camino de Santiago de Compostela.

Una experiencia turística, cultural y espiritual con proyección internacional

El Camino de Brochero comprende aproximadamente 240 kilómetros y conecta Villa Santa Rosa de Río Primero, localidad natal del santo; la ciudad de Córdoba, donde cursó sus estudios y recibió su formación religiosa; y Villa Cura Brochero, territorio central de su obra pastoral.

A lo largo de esta traza, la Provincia promueve la conformación de una red de postas en localidades y sitios vinculados con la vida y el legado del Cura Gaucho, con el propósito de organizar las etapas del recorrido, facilitar los servicios a los peregrinos y poner en valor el patrimonio religioso, cultural y paisajístico.

En este proceso, la Agencia Córdoba Turismo ya inauguró 45 faros que identifican puntos emblemáticos del trayecto y permiten reconocer territorialmente el Camino, fortaleciendo su señalización y su identidad como itinerario turístico y religioso.

Asimismo, se trabaja junto a municipios y comunas para identificar nuevos atractivos, recuperar espacios de interés y promover infraestructura que acompañe el crecimiento de esta propuesta.

Con la recuperación del Hotel El Cóndor, la construcción del Centro de Acogida y el desarrollo de una red de postas y señalización, Córdoba avanza en la consolidación de un circuito de peregrinación de alcance internacional.

Una propuesta que pone en valor el legado de San José Gabriel del Rosario Brochero, fortalece la identidad cultural y espiritual de la provincia e impulsa nuevas oportunidades de desarrollo turístico y económico para las Altas Cumbres y Traslasierra.