La iniciativa es impulsada por el Colegio de Abogados, junto a otras instituciones profesionales de la ciudad. El acto se realizará el miércoles 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será el segundo banco de estas características instalado en Villa Carlos Paz.

Un nuevo Banco Rojo, símbolo internacional de memoria, reflexión y compromiso frente a la violencia de género, será instalado en los Tribunales de Villa Carlos Paz, en una iniciativa que reúne a distintas instituciones profesionales de la ciudad.

La inauguración se realizará el miércoles 25 de noviembre, a las 14, en la sede judicial ubicada en Güemes 275, en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La propuesta es impulsada por la Delegación Villa Carlos Paz del Colegio de Abogados de Córdoba, junto al Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Delegación Punilla; el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba y el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba.

El objetivo es incorporar al espacio público un símbolo permanente que invite a reflexionar sobre las distintas formas de violencia que atraviesan las mujeres y la necesidad de asumir un compromiso colectivo para prevenirlas y erradicarlas.

Una iniciativa que comenzó en la Costanera

La colocación del nuevo Banco Rojo da continuidad a una propuesta que tuvo su primera expresión en 2023, cuando se instaló uno de estos símbolos en la Costanera de Villa Carlos Paz.

Aquella iniciativa también fue promovida por el Colegio de Abogados, con la participación y los aportes de diferentes instituciones profesionales. El banco fue construido por estudiantes del Instituto Cristo Obrero, quienes contribuyeron a materializar el proyecto.

Tres años después, la propuesta tendrá una nueva expresión en un lugar especialmente significativo: la sede de los Tribunales de la ciudad, un ámbito vinculado con el acceso a la Justicia y la protección de los derechos.

El Banco Rojo representa una invitación a mantener presente la problemática de la violencia por razones de género y a promover la reflexión más allá de las fechas conmemorativas.

Su presencia en espacios de circulación cotidiana busca que ese mensaje permanezca visible y contribuya a fortalecer la conciencia social sobre una problemática que requiere respuestas institucionales y comunitarias.

Una convocatoria abierta a la comunidad

Desde las instituciones organizadoras destacaron que la concreción del proyecto fue posible gracias al compromiso, la colaboración y los aportes de los distintos colegios profesionales que acompañan la iniciativa.

El acto del 25 de noviembre estará abierto a toda la comunidad, con una invitación especial a vecinos, organizaciones, instituciones y medios de comunicación para participar de la inauguración.

Con la instalación de este segundo Banco Rojo, Villa Carlos Paz sumará un nuevo espacio de memoria y concientización, en una jornada destinada a renovar el compromiso colectivo contra la violencia hacia las mujeres.