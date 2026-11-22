Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el Xeneize se impuso en la final disputada en Barranquilla y consiguió su tercer título en el certamen. El equipo de Rodolfo Arruabarrena terminó con 18 años sin consagraciones internacionales.

Boca Juniors volvió a festejar un título internacional después de 18 años. Este sábado derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026, con una actuación convincente que tuvo a Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel como goleadores.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue superior durante buena parte del encuentro, manejó los tiempos de la final y encontró respuestas en sus principales figuras para superar al equipo brasileño, que nunca consiguió imponer su juego.

La victoria le permitió a Boca conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005, y convertirse en el máximo ganador de la historia de la competencia.

Un comienzo dominante y el gol de Ascacíbar

Desde los primeros minutos, Boca mostró mayor decisión para buscar el arco rival. La primera oportunidad llegó a los tres minutos, cuando Sebastián Villa envió un centro que el arquero Éverson no consiguió resolver y la pelota terminó en los pies de Miguel Merentiel. El delantero uruguayo definió cerca del arco, pero su remate se estrelló en el palo.

La presión argentina continuó y Santiago Ascacíbar llegó a convertir un gol que fue anulado por posición adelantada. Sin embargo, el mediocampista tendría rápidamente otra oportunidad.

A los 16 minutos, después de un remate de Tomás Aranda que la defensa brasileña no consiguió despejar, Ascacíbar capturó la pelota dentro del área y sacó un potente derechazo que dejó sin posibilidades a Éverson.

El 1-0 reflejó el desarrollo de un partido en el que Boca encontraba espacios y llegaba con mayor claridad, especialmente a partir de la circulación de Leandro Paredes y el despliegue de Ascacíbar y Milton Delgado en el mediocampo.

Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, tuvo dificultades para conectar a sus futbolistas ofensivos y prácticamente no inquietó a Álvaro Montero durante la primera mitad.

Boca, en cambio, generó nuevas aproximaciones y estuvo cerca de aumentar la diferencia, aunque llegó al descanso con una ventaja mínima.

Villa y Merentiel resolvieron la final

El segundo tiempo comenzó con tres modificaciones en el equipo brasileño, que intentó cambiar el desarrollo del encuentro. Sin embargo, Boca volvió a golpear antes de que pudiera acomodarse.

A los 3 minutos del complemento, Sebastián Villa protagonizó una gran acción individual por la izquierda. Superó a Ángelo Preciado con un sombrero, avanzó hasta el fondo y envió un centro preciso que Miguel Merentiel conectó para establecer el 2-0.

El segundo gol terminó de inclinar la final. Mineiro adelantó sus líneas y buscó reaccionar, pero Boca sostuvo el orden defensivo y administró la ventaja sin renunciar al ataque.

Arruabarrena comenzó a mover el banco, con los ingresos de Tomás Belmonte, Alan Velasco, Enner Valencia, Rodrigo Battaglia y Leonel Flores.

El equipo argentino incluso tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, mientras que los brasileños apenas lograron generar algunas aproximaciones aisladas.

El pitazo final del árbitro uruguayo Andrés Matonte desató el festejo de los miles de hinchas de Boca que acompañaron al equipo en Colombia.

Una consagración que termina con 18 años de espera

La Copa Sudamericana 2026 representa un nuevo capítulo en la historia internacional de Boca.

El club no conseguía un título continental desde la Recopa Sudamericana de 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí. Desde entonces había protagonizado distintas campañas internacionales, pero sin poder volver a levantar un trofeo.

Con esta conquista, alcanzó los 19 títulos internacionales y superó a Independiente en el registro de coronas continentales.

Además, se convirtió en el primer equipo que gana tres veces la Copa Sudamericana, tras dejar atrás a los clubes que compartían el récord de dos consagraciones.

El recorrido hacia el título también tuvo un dato destacado: después de eliminar a O’Higgins de Chile y Deportivo Recoleta de Paraguay, Boca superó consecutivamente a tres equipos brasileños.

Primero dejó en el camino a San Pablo, en cuartos de final, con un global de 2-1; después eliminó a Vasco da Gama, en semifinales, por 3-2; y finalmente derrotó a Atlético Mineiro en Barranquilla.

La consagración también consolidó el trabajo de Arruabarrena, que asumió la conducción del plantel y consiguió devolverle protagonismo internacional al equipo.

«Vino el Vasco con su cuerpo técnico y nos cambiaron la cara», reconoció Merentiel después del encuentro, mientras que Paredes destacó la importancia de devolverle al club el cariño recibido desde su regreso.

La Sudamericana se suma al título de la Tabla Anual 2026, conseguido dos semanas atrás, en una temporada en la que Boca todavía tiene otros objetivos por delante.

Lo que viene

Boca deberá cambiar rápidamente el foco hacia el fútbol argentino.

Su próximo compromiso será el miércoles 25 de noviembre, a las 21, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Además, el equipo tiene pendiente la final de la Copa Argentina frente a Platense, programada para el miércoles 2 de diciembre, todavía sin horario ni sede confirmados.

En el plano internacional, la conquista de la Sudamericana le aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana frente al campeón de la Libertadores 2026.