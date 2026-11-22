El argentino igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, sumó ocho puntos y protagonizó grandes maniobras frente a los equipos de punta. Gasly fue quinto y completó una excelente jornada para Alpine. Verstappen se impuso en una carrera marcada por los sobrepasos y una definición electrizante.

Franco Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 y terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas, disputado durante la madrugada de este domingo en la Argentina. El piloto de Alpine consiguió ocho puntos, igualó su mejor resultado en la categoría y fue protagonista de una carrera extraordinariamente cambiante, que terminó con la victoria de Max Verstappen, seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

La competencia, disputada sobre 50 vueltas en el circuito callejero de Las Vegas, ofreció una sucesión permanente de sobrepasos y cambios de posiciones, favorecidos por el rebufo en las largas rectas y las diferentes estrategias de administración de energía.

En ese escenario, Colapinto no se limitó a conservar su lugar: peleó directamente con algunos de los autos más competitivos de la parrilla y consiguió mantenerse en la discusión durante buena parte de la noche.

Una gran largada y una carrera de recuperación

El argentino partió desde el noveno puesto de la grilla, después de haber conseguido avanzar a la Q3 en la clasificación del viernes.

Su largada fue excelente. Ganó tres posiciones en los primeros metros y llegó a ubicarse sexto, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly y del Mercedes de Kimi Antonelli.

Sin embargo, las dificultades con los neumáticos blandos comenzaron a complicarlo. El Alpine perdió adherencia, especialmente en el tren trasero, y Colapinto fue retrocediendo hasta quedar undécimo.

La situación lo obligó a cambiar el planteo inicial y administrar una carrera en la que las posiciones variaban prácticamente en cada vuelta.

A pesar de esos inconvenientes, el argentino protagonizó una de sus maniobras más destacadas de la temporada cuando, en la vuelta 12, aprovechó la pelea entre Oscar Piastri y Lando Norris para superar a ambos McLaren en una misma acción.

El ingreso del auto de seguridad, después de un incidente entre Sergio Pérez y Rafael Câmara, volvió a modificar las estrategias y reunió al pelotón.

Con neumáticos medios, Colapinto encontró un funcionamiento más estable y logró sostener un ritmo competitivo. Se mantuvo cerca de los autos que tenía por delante y aprovechó las oportunidades que fue ofreciendo una competencia llena de incidentes.

En las últimas vueltas, los problemas de algunos rivales y las sanciones también modificaron la clasificación. El argentino logró consolidarse en el sexto lugar, a apenas 7,955 segundos del ganador, después de 50 vueltas.

Con ese resultado igualó el sexto puesto que había conseguido este mismo año en el Gran Premio de Canadá y alcanzó los 35 puntos en el campeonato, donde ocupa el duodécimo lugar.

«Es lindo haber peleado con los equipos de adelante»

Después de la carrera, Colapinto reconoció los problemas que tuvo durante el primer tramo, pero valoró especialmente la posibilidad de competir con los pilotos de las escuderías más fuertes.

«No sé bien qué pasó al principio con las blandas. No tenía nada de grip», explicó, al recordar las dificultades que lo hicieron perder posiciones durante las primeras vueltas.

El panorama cambió con el segundo juego de neumáticos, que le permitió recuperar velocidad y volver a involucrarse en las disputas por los puntos.

«Es lindo haber peleado con los equipos de adelante», destacó el argentino, satisfecho por una actuación que también representó un avance importante para Alpine.

Su compañero Pierre Gasly terminó quinto, después de haber llegado a ocupar el tercer puesto durante la competencia. El francés tuvo que administrar problemas de temperatura en su auto y finalmente quedó a menos de tres segundos de Verstappen.

Entre ambos pilotos sumaron 18 puntos, la mejor cosecha de Alpine en una carrera de esta temporada. El equipo francés llegó a 87 unidades y se mantiene sexto en el campeonato de constructores, a 27 de Racing Bulls.

Verstappen ganó una batalla que se resolvió en las últimas vueltas

Mientras Colapinto desarrollaba su propia pelea, adelante se disputaba una de las carreras más intensas del año.

Max Verstappen largó desde la pole position, pero nunca consiguió establecer una diferencia tranquilizadora. George Russell lo superó en varias oportunidades, mientras Isack Hadjar, Antonelli y los McLaren también se sumaron a una lucha por la punta que cambió repetidamente de protagonistas.

El neerlandés recuperó el liderazgo en momentos decisivos y logró sostenerse frente a la presión de sus perseguidores.

La definición llegó con una serie de errores y problemas mecánicos que alteraron el orden del podio.

A tres vueltas del final, George Russell se pasó de frenada cuando intentaba superar a Antonelli, perdió varias posiciones y terminó noveno.

Poco después, el propio Antonelli sufrió una pérdida de rendimiento que permitió el avance de Norris y Piastri.

Verstappen aprovechó esas circunstancias y cruzó la meta primero, con apenas 639 milésimas de ventaja sobre Norris, mientras Piastri completó el podio a 1,529 segundos.

Antonelli finalizó cuarto, seguido por Gasly, Colapinto, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Russell y Charles Leclerc.

La carrera también dejó una situación delicada en Ferrari. Hamilton recibió una penalización de diez segundos por obtener ventaja fuera de pista y posteriormente protagonizó un contacto con su compañero Leclerc, quien también fue sancionado con diez segundos.

El resultado confirmó la victoria número 75 de Verstappen en la Fórmula 1, mientras que Antonelli, ya consagrado campeón mundial de 2026, mantiene el liderazgo del certamen con 402 puntos.

Lo que viene

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada, que se disputará en el circuito internacional de Lusail.

La actividad comenzará el viernes 27 de noviembre, mientras que la clasificación será el sábado 28, desde las 15 de Argentina.

La carrera principal está programada para el domingo 29, a las 13, sobre 57 vueltas.

Después de Qatar, el campeonato concluirá con el Gran Premio de Abu Dhabi, previsto para el 6 de diciembre.

Colapinto llegará a las últimas dos competencias fortalecido por una actuación en Las Vegas que le permitió recuperar protagonismo y demostrar que, con un Alpine competitivo, puede pelear posiciones frente a los principales equipos de la Fórmula 1.