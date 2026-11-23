El lunes y martes concentrarán las mayores probabilidades de precipitaciones, con una alerta amarilla vigente para Punilla. Desde el miércoles se espera una mejora gradual, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 26 grados hacia el viernes.

La última semana completa de noviembre comenzará con lluvias, tormentas y temperaturas frescas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, pero los pronósticos anticipan una recuperación progresiva de las condiciones meteorológicas desde mediados de semana.

El cambio se reflejará especialmente en las temperaturas, que pasarán de máximas cercanas a los 20 grados durante este lunes a valores de 25 a 26 grados entre miércoles y viernes, acompañadas por una mayor presencia de sol.

Este lunes 23 de noviembre comenzó con abundante nubosidad, precipitaciones y temperaturas cercanas a los 17 grados. Para el resto de la jornada se espera un ambiente fresco y húmedo, con una máxima que podría ubicarse entre 20 y 21 grados.

Las lluvias podrían continuar de manera intermitente durante la mañana, con nuevas posibilidades de chaparrones y tormentas hacia la tarde y la noche. El viento soplará principalmente del sudeste, con intensidad leve a moderada.

Alerta amarilla por tormentas en Punilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para este lunes, que comprende a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla.

La advertencia contempla tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las áreas alcanzadas por el aviso se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y extremar las precauciones en sectores próximos a ríos, arroyos y vados serranos.

Martes todavía inestable y mejora desde el miércoles

El martes 24 mantendrá un panorama de abundante nubosidad y posibles precipitaciones, aunque con temperaturas algo más altas.

La mínima rondaría los 14 o 15 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 22 o 23 grados. Los pronósticos anticipan posibilidades de lluvias durante distintos momentos del día, especialmente hacia la tarde, con algunos mejoramientos temporarios.

El viento del sur y sudeste podría alcanzar ráfagas cercanas a los 40 km/h, mientras que hacia la noche comenzarían a disminuir las probabilidades de precipitaciones.

Para el miércoles 25, en cambio, se espera una recuperación más significativa de las condiciones meteorológicas, con períodos de sol y un ascenso térmico que llevaría la máxima a valores de 25 a 26 grados.

La mañana será fresca, con una mínima cercana a los 12 o 13 grados, pero la temperatura aumentará rápidamente durante el día.

Aunque la tendencia general apunta a una mejora, algunos modelos todavía mantienen posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas, principalmente durante la primera mitad de la jornada.

Jueves y viernes con temperaturas agradables

El jueves 26 se perfila como una de las jornadas más estables de la semana, con cielo parcialmente nublado, períodos de sol y una máxima cercana a los 25 grados.

La temperatura mínima rondaría los 12 a 14 grados, mientras que el viento soplará principalmente del noreste, con intensidad leve a moderada.

Las probabilidades de precipitaciones serán reducidas durante buena parte del día, en un contexto de mayor estabilidad.

Para el viernes 27, los pronósticos anticipan condiciones similares, con una mínima cercana a los 14 o 15 grados y una máxima que podría ubicarse entre 25 y 26 grados.

La nubosidad será variable y se esperan períodos de sol, aunque algunos modelos todavía contemplan posibilidades de precipitaciones aisladas durante las primeras horas.

El viento del sector norte podría intensificarse, con ráfagas cercanas a los 40 o 45 km/h.

La evolución prevista muestra una recuperación térmica sostenida después del comienzo lluvioso, con mejores condiciones para las actividades al aire libre durante la segunda mitad de la semana en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba.