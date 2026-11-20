El referente de Otra Cosa ratificó que competirá por la Intendencia de Villa Carlos Paz en junio de 2027 y planteó la necesidad de cerrar una etapa de 16 años de continuidad política del oficialismo. En una entrevista con VillaNos Radio, cuestionó el estilo de conducción de Esteban Avilés, aseguró que la ciudad perdió impulso y dejó abierta la posibilidad de construir acuerdos opositores. “No es lo más importante la unidad sino la alternativa”, sostuvo. También denunció precarización y presiones políticas sobre empleados municipales y anunció que buscará reunirse con el gremio.

Emilio Iosa confirmó que será candidato a intendente de Villa Carlos Paz en las elecciones municipales de junio de 2027 y planteó que los próximos comicios deben representar una oportunidad para poner fin al ciclo político de Carlos Paz Unido, que gobierna la ciudad desde 2011.

“Voy a ser candidato”, señaló en una entrevista con VillaNos Radio, al ser consultado sobre si ya había tomado una decisión definitiva erspecto a su postulación.

El referente de Otra Cosa ratificó así su intención de disputar la conducción del municipio, en un escenario donde distintos sectores opositores comenzaron a posicionarse de cara a 2027, aunque todavía no consiguieron transformar sus conversaciones en una construcción electoral común.

Iosa considera que el gobierno encabezado por Esteban Avilés atraviesa una etapa de agotamiento y que una parte de la ciudadanía busca una renovación política después de 16 años de continuidad del mismo espacio.

“Hay una gran parte de la ciudadanía que está esperando poder dar vuelta a la página”, afirmó.

Su cuestionamiento apunta tanto a los resultados de la gestión como a una forma de ejercer el poder que considera cerrada, con escasa presencia en los barrios y dificultades para incorporar nuevas ideas.

“Hay una continuidad en Carlos Paz de un solo gobierno, de una sola voz, de una sola forma de hacer política que a muchos ciudadanos de la ciudad no nos convence”, sostuvo.

El dirigente recordó que él mismo acompañó inicialmente al espacio que llegó al municipio en 2011, pero aseguró que aquella expectativa se transformó con el paso de los años en desencanto.

Ahora pretende disputar el gobierno desde Otra Cosa, un espacio que busca presentarse como una alternativa abierta a vecinos y dirigentes de distintas procedencias políticas.

“No queremos una monarquía en Carlos Paz”

Iosa describió a Villa Carlos Paz como una ciudad que, a su entender, perdió dinamismo después de tantos años bajo una misma conducción.

“Me parece que el gobierno de Villa Carlos Paz es un gobierno que está hace mucho tiempo estancado, una ciudad que ha perdido el empuje, el ímpetu que tuvo en su momento”, cuestionó.

Su diagnóstico está vinculado con las necesidades cotidianas de los vecinos y con una distancia cada vez mayor entre esas demandas y las prioridades que atribuye al gobierno municipal.

Entre los asuntos que considera necesarios atender mencionó el mantenimiento de las calles, la iluminación, la limpieza, la seguridad, el tránsito y las necesidades de las instituciones educativas.

“Queremos una ciudad con mayor diálogo, queremos una ciudad que realmente esté en los problemas cotidianos, en el metro cuadrado cotidiano de cada vecino”, expresó.

Para Iosa, el municipio debería mantener una relación más cercana con la comunidad y asumir un papel activo incluso en determinadas cuestiones que corresponden principalmente a otras jurisdicciones.

“Aunque sean escuelas provinciales, queremos estar presentes. Hace falta que el gobierno municipal deje de lado las jurisdicciones y esté presente”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los funcionarios perdieron contacto con los barrios y cuestionó que esa presencia se recupere principalmente durante las campañas electorales.

“Nosotros vemos que los funcionarios del gobierno se han cansado, ya no están presentes en los barrios”, señaló.

Pero sus críticas más severas estuvieron dirigidas al estilo de conducción de Avilés.

Iosa aseguró que una parte de los vecinos que inicialmente respaldaron a Carlos Paz Unido terminó desilusionada por la permanencia del mismo proyecto político y por las prácticas que le atribuye.

“Estamos profundamente desilusionados y cansados, y te diría hastiados por una forma de hacer política que se perpetúa en el poder”, expresó.

También acusó al intendente de manejar la ciudad “como un monarca”.

“No queremos una monarquía en Carlos Paz, queremos una ciudad gobernada por vecinos y vecinas independientes que quieren que su ciudad prospere para el bien de las generaciones futuras”, sostuvo.

El dirigente planteó que las elecciones de 2027 deben permitir discutir el balance de una etapa que comenzó con Avilés, tuvo continuidad durante la intendencia de Daniel Gómez Gesteira y se prolongó con el regreso del actual mandatario al Ejecutivo.

“La elección que viene no tiene que ver con cuántos candidatos hay, sino con una sociedad que tiene en sus manos la posibilidad de decirle basta a una era, a una etapa que comenzó en el 2011 y que se llama Carlos Paz Unido”, afirmó.

“Los sellos no votan”: la discusión sobre la unidad opositora

La confirmación de Iosa incorpora una candidatura definida a un escenario opositor que todavía exhibe dificultades para encontrar coincidencias y superar las diferencias que dejó la experiencia electoral de 2023.

Durante la entrevista, el dirigente reconoció que existen numerosos aspirantes a competir por la Intendencia, pero consideró que esa pluralidad no constituye necesariamente el principal problema.

A su entender, lo importante es que surja una propuesta capaz de representar a quienes desean un cambio de gobierno.

Al analizar las dificultades de las alianzas anteriores, dejó una definición que sintetiza su mirada sobre la construcción política.

“Lo principal es que los sellos no votan”, afirmó.

Y agregó: “Los sellos no acumulan, los sellos hoy son sellos”.

Para Iosa, reunir organizaciones partidarias no garantiza que sus antiguos electores acompañen automáticamente a una alianza. Considera que la confianza entre dirigentes, la relación con la ciudadanía y la calidad de las propuestas tienen hoy un peso mayor que la acumulación de siglas.

También cuestionó a quienes se presentan como constructores de acuerdos, pero terminan profundizando las diferencias entre posibles aliados.

“Hay mucha gente que se dice armador político […] y son más destructivos que constructivos”, sostuvo.

Su crítica estuvo dirigida especialmente a los dirigentes que reclaman públicamente la unidad opositora mientras desacreditan a quienes eventualmente podrían integrar esa construcción.

“Uno no puede decirse armador y estar desarmando, uno no puede decirse constructor político y estar destruyendo las alianzas o los posibles vínculos con otros ciudadanos”, expresó.

En ese contexto, Iosa se refirió también a su alejamiento de Carlos Paz Despierta, el espacio político que había fundado antes de impulsar Otra Cosa.

Reconoció las diferencias que motivaron esa decisión, pero rechazó convertirlas en un enfrentamiento personal con sus antiguos socios.

“De ninguna manera voy a hablar mal de mis compañeros de Carlos Paz Despierta”, afirmó.

Y cuando le preguntaron si sería posible reconstruir los vínculos que quedaron dañados después de 2023, respondió: “Todo se puede reconstruir siempre”.

Una alternativa por encima de los alineamientos provinciales

Iosa también abordó uno de los obstáculos que atraviesan las conversaciones opositoras en Villa Carlos Paz: las diferencias que los partidos y dirigentes mantienen respecto de sus alianzas provinciales y nacionales.

Considera que esas pertenencias deben respetarse, pero no necesariamente trasladarse a las decisiones que requiere la política municipal.

“Yo respeto las estructuras provinciales, entiendo que hay gente que tiene condicionamientos provinciales, incluso nacionales, pero no por ello me voy a distanciar en cuestiones que están tan relacionadas absolutamente a cosas domésticas de mi ciudad”, explicó.

Como ejemplos mencionó el mantenimiento de los espacios públicos, el estado de las calles, la contaminación del lago San Roque y las condiciones laborales de los empleados municipales.

Para el dirigente, son asuntos sobre los que pueden encontrarse coincidencias entre personas con posiciones diferentes respecto de la política provincial o nacional.

“La política está llena de contradicciones”, reconoció.

Sin embargo, defendió la posibilidad de construir acuerdos parciales cuando no existen coincidencias absolutas.

“Siempre buscando el acuerdo por lo menos en lo mínimo”, resumió.

En ese punto introdujo una distinción central para entender su estrategia hacia 2027:

“No es lo más importante la unidad sino la alternativa”.

Iosa considera que reunir dirigentes en un frente electoral no constituye por sí mismo una respuesta a las demandas de los vecinos. La construcción opositora, sostiene, debe ofrecer una propuesta concreta de gobierno y no limitarse a sumar estructuras partidarias.

También diferenció a quienes buscan negociar lugares dentro de una futura alianza de aquellos que aspiran a conducir efectivamente el municipio.

“Hay dos posturas políticas en Carlos Paz. La que va a negociar algún puesto, la que va a negociar alguna concejalía, la que se va a acomodar en algún lado […] y la que quiere gobernar la ciudad”, afirmó.

Aunque reconoció que la negociación de candidaturas y espacios es legítima, dejó en claro cuál es la aspiración de su sector.

“Otra Cosa quiere llegar al gobierno”.

Escuchar a los vecinos como propuesta de gestión

Mientras mantiene abiertas las conversaciones políticas, Otra Cosa viene desarrollando recorridas y encuentros territoriales bajo la consigna “Emilio Iosa Escucha”.

El candidato explicó que la iniciativa busca conocer directamente las preocupaciones de los habitantes de Villa Carlos Paz y poner a consideración de la comunidad las propuestas que su espacio está elaborando.

Su intención es que esa modalidad de participación no quede limitada a la campaña electoral.

“Estar presente en los barrios, escuchando y aprendiendo, lo cual me parece que tiene que ser una política de gobierno, no solamente electoral”, sostuvo.

Iosa señaló que numerosos problemas municipales pueden detectarse mediante recorridas frecuentes y un contacto más directo con los vecinos.

Mencionó calles deterioradas, sectores con iluminación insuficiente, acumulación de basura, dificultades de tránsito y situaciones de inseguridad como ejemplos de demandas que requieren una respuesta cotidiana de la administración.

También cuestionó que buena parte de la actividad política se concentre en las conversaciones entre dirigentes, alejadas de las preocupaciones concretas de la población.

“La gente está cansada, está harta de la rosca”, afirmó.

Reconoció que los acuerdos y las negociaciones forman parte de la política, pero consideró que no deberían convertirse en su actividad principal.

“La rosca es necesaria, pero no puede ser lo central de la política”, expresó.

Desde esa perspectiva, propone sostener el trabajo territorial y utilizar las conversaciones con los vecinos para ajustar las propuestas que Otra Cosa pretende presentar de cara a 2027.

Empleados municipales: denuncias de precarización y presiones políticas

Uno de los asuntos más sensibles que Iosa incorporó a su agenda electoral es la situación laboral de los empleados municipales.

El candidato cuestionó la estructura de contratación del Ejecutivo y sostuvo que su espacio está trabajando en propuestas para mejorar las condiciones de empleo y fortalecer la autonomía de los trabajadores.

Durante la entrevista retomó cifras de una investigación publicada por La Jornada sobre la evolución del personal municipal desde el comienzo del ciclo de Carlos Paz Unido.

Según los datos que citó, en 2011 el municipio tenía 650 trabajadores, con 341 cargos de planta permanente. En la situación más reciente mencionada, la cantidad total había ascendido a 1.375 empleados, mientras que solamente 289 integraban efectivamente la planta permanente (con 349 cargos presupuestados).

Iosa utilizó esa comparación para cuestionar el crecimiento de las modalidades laborales que no ofrecen estabilidad.

También señaló la existencia de contrataciones mediante locaciones de servicios, aunque reconoció que desconocía su cantidad exacta.

Pero su crítica fue más allá de la composición de la planta municipal.

El referente de Otra Cosa acusó al oficialismo de utilizar la dependencia laboral como una forma de condicionamiento político y cuestionó las presiones que, según sostuvo, pueden recibir trabajadores para participar de actividades partidarias.

“Nuestros empleados municipales no están para repartir volantes, están para trabajar por el municipio”, afirmó.

Iosa vinculó esa preocupación con la libertad de los trabajadores para decidir su participación política y ejercer su derecho al voto sin condicionamientos.

También anunció que durante diciembre su espacio profundizará el análisis de la estructura municipal, con la intención de presentar propuestas sobre contratación, estabilidad y condiciones laborales.

“Tenemos que hacer un relevamiento fuerte”, sostuvo.

En esa línea, realizó una convocatoria pública al gremio de los trabajadores municipales para abrir una instancia de diálogo.

“Yo convoco y le pido por este medio al gremio que nos atienda, que nos escuche”, expresó.

Según explicó, Otra Cosa pretende presentar sus propuestas a los representantes sindicales y conocer sus posiciones sobre las dificultades que atraviesan los empleados.

“Entendemos que se puede hacer algo muy bueno con los empleados municipales, que se puede volver a la dignidad, que se puede volver a la libertad”, afirmó.

La iniciativa coloca el empleo municipal entre los temas que Iosa buscará instalar en el debate electoral, junto con sus cuestionamientos al estilo de conducción del oficialismo y su propuesta de recuperar la presencia del Estado en los barrios.

Una candidatura confirmada, con las conversaciones todavía abiertas

Iosa dejó en claro que su decisión de competir por la Intendencia no significa cerrar la posibilidad de acuerdos con otros sectores opositores.

Su intención es continuar desarrollando el trabajo de Otra Cosa, avanzar en las propuestas y sostener conversaciones con dirigentes que compartan preocupaciones sobre el futuro de Villa Carlos Paz.

En ese recorrido, señaló que marzo de 2027 podría convertirse en un momento importante para evaluar las distintas candidaturas y explorar acercamientos antes del cierre de alianzas.

La temporada de verano, con su particular dinámica económica y social, no debería interrumpir esa tarea.

“La política es todo el tiempo”, afirmó.

El candidato pretende mantener una identidad propia mientras busca coincidencias que permitan construir una alternativa más amplia.

Su desafío será compatibilizar esa disposición al diálogo con una aspiración que ya quedó expresamente confirmada: encabezar una propuesta para gobernar Villa Carlos Paz.

En un escenario con numerosos dirigentes opositores interesados en disputar la Intendencia, Iosa sostiene que la prioridad no debería ser simplemente reducir la cantidad de candidatos ni reunir partidos bajo una misma boleta.

La cuestión central, según su mirada, es ofrecer a la ciudadanía una alternativa de gobierno capaz de poner fin a la continuidad de Carlos Paz Unido.

Por eso, aunque no descarta acuerdos y considera posible recomponer vínculos con antiguos aliados, insiste en que Otra Cosa tiene una vocación de poder propia.

La campaña que comienza a desplegar combinará recorridas por los barrios, cuestionamientos a la gestión de Avilés y propuestas sobre asuntos concretos, entre ellos las condiciones laborales de los trabajadores municipales.

Iosa considera que después de 16 años existe una oportunidad para discutir un cambio de conducción.

Y con su candidatura ya confirmada, pretende ser uno de los protagonistas de esa disputa.

“Hay una gran parte de la ciudadanía que está esperando poder dar vuelta a la página”, sostuvo.