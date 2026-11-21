Una delegación del cuartel local representa a la ciudad en el encuentro nacional que se desarrolla del 21 al 23 de noviembre en Gálvez. La actividad combina competencia, camaradería e intercambio de experiencias entre bomberos voluntarios de distintos puntos del país.

Una delegación de nueve integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz participa de las Olimpiadas Bomberiles, que se desarrollan desde este sábado y hasta el lunes 23 de noviembre en la ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe.

El encuentro reúne a representantes de distintos cuarteles del país y constituye una oportunidad para poner en práctica las capacidades adquiridas durante los entrenamientos, compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre quienes dedican buena parte de su vida al servicio de la comunidad.

Desde el cuartel carlospacense destacaron que la participación tiene un significado que va más allá de los resultados deportivos, ya que permite reafirmar valores fundamentales de la actividad bomberil, como el compañerismo, el compromiso, la preparación y el trabajo en equipo.

Detrás de cada uno de los nueve representantes hay horas de entrenamiento, esfuerzo y dedicación para afrontar las exigencias del encuentro, además de la responsabilidad de representar a una institución profundamente vinculada con la comunidad de Villa Carlos Paz.

Las Olimpiadas también ofrecen un espacio de intercambio entre bomberos de diferentes regiones, que comparten conocimientos y experiencias surgidas del trabajo cotidiano en sus respectivas localidades.

Para los integrantes del cuartel local, la participación representa una oportunidad de crecimiento y el orgullo de llevar el nombre de Villa Carlos Paz a un encuentro que celebra la vocación de servicio y los lazos de camaradería que caracterizan al movimiento de bomberos voluntarios.