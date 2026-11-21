El joven sufrió fracturas en las piernas en un choque ocurrido en avenida Estrada y permanece internado en Jesús María. Necesita un tutor ortopédico que cuesta $2.100.000, pero su recuperación demandará un tratamiento prolongado y nuevos gastos. No cuenta con obra social.

Una familia de Villa Carlos Paz puso en marcha una campaña solidaria para ayudar a Lucas, uno de los dos jóvenes que resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido el jueves en avenida Estrada, cuando la motocicleta en la que circulaban chocó contra una camioneta.

Ambos sufrieron fracturas en las piernas, pero Lucas permanece internado en Jesús María, donde necesita un tutor ortopédico para avanzar con su recuperación.

El dispositivo tiene un costo de $2.100.000, una suma que su familia intenta reunir mediante una colecta solidaria. Sin embargo, esa será apenas una parte de los gastos que deberán afrontar, ya que el joven necesitará un tratamiento prolongado y costoso, al que se suman los traslados y otras necesidades vinculadas con su recuperación.

La situación se vuelve especialmente difícil porque Lucas no cuenta con obra social, por lo que su familia debe hacerse cargo de los costos de la atención y los elementos necesarios para continuar el tratamiento.

Ante este escenario, sus allegados iniciaron una campaña bajo la consigna “Todos por Lucas”, que comenzó a circular por las redes sociales con un pedido de colaboración a la comunidad.

La prioridad inmediata es conseguir el dinero para adquirir el tutor ortopédico, aunque la necesidad de acompañamiento económico continuará durante las siguientes etapas de su recuperación.

Cómo colaborar con Lucas

Quienes deseen ayudar pueden realizar una transferencia, por el monto que esté a su alcance, a los siguientes datos:

Alias: Daniarrieta82

Titular: Daniela Susana Arrieta.

La familia también agradece la difusión de la campaña para que el pedido llegue a más personas.

Cada aporte permitirá acompañar a Lucas en un proceso de recuperación que recién comienza y que requerirá tiempo, atención médica y recursos económicos para sostenerlo.