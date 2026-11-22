Después de un sábado lluvioso, el domingo tendrá períodos de sol y una máxima cercana a los 23 grados. Para el lunes se anticipa un aumento de la inestabilidad, con posibles tormentas fuertes, granizo y precipitaciones abundantes.

El tiempo continuará cambiante en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla durante este domingo y lunes, con temperaturas moderadas y nuevas posibilidades de precipitaciones. Después de las lluvias del sábado, las condiciones mostrarán una mejoría parcial durante la jornada de hoy, aunque la inestabilidad volverá a intensificarse al comenzar la semana.

Este domingo 22 de noviembre comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 16 grados. Para el resto de la mañana se esperan períodos de sol, mientras que durante la tarde el termómetro podría alcanzar una máxima de entre 22 y 23 grados.

La nubosidad será variable y no se descartan chaparrones o alguna tormenta aislada después del mediodía, aunque también podrían presentarse intervalos de tiempo más estable.

El viento soplará principalmente de los sectores sur y sudeste, con intensidad leve a moderada. Hacia la noche podrían aumentar nuevamente los sectores de nubosidad, en un escenario que anticipa el regreso de condiciones más inestables.

Para el lunes 23, los pronósticos mantienen probabilidades elevadas de precipitaciones durante distintos momentos del día, con una mínima cercana a los 14 a 16 grados y una máxima estimada entre 21 y 23 grados.

La jornada tendrá abundante nubosidad y posibilidades de chaparrones desde las primeras horas, con nuevos episodios de lluvia durante la mañana y la tarde. El viento rotará hacia el noreste y podría intensificarse durante los períodos de mayor inestabilidad.

Alerta amarilla por tormentas para el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que comprende a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla para distintos períodos del lunes.

La advertencia contempla tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, que podrían estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las áreas alcanzadas por el aviso se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y extremar las precauciones en sectores próximos a ríos, arroyos y vados serranos, especialmente por la posibilidad de crecidas repentinas.