River resolvió con autoridad su cruce ante Gimnasia y sigue en carrera

El Millonario ganó 2-0 este miércoles en el Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura, y avanzó con autoridad a la próxima instancia. Los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta le dieron el pase a un River que ahora enfrentará a Rosario Central.

River derrotó 2-0 a Gimnasia y selló su clasificación a las semifinales del certamen en una noche mucho más controlada que la que había tenido en octavos. El equipo de Eduardo Coudet resolvió el partido en los momentos justos y sostuvo la diferencia con una actuación sólida en líneas generales.

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Colidio armó una gran jugada por izquierda y asistió a Sebastián Driussi, que definió con un remate alto para el 1-0. Ya en el complemento, a los 20 minutos, Lucas Martínez Quarta encabezó una contra y apareció por el centro del área para convertir de cabeza el segundo gol de la noche.

En el desarrollo general, River fue superior y manejó mejor los tiempos del encuentro, aunque Gimnasia también tuvo momentos para inquietar. Ahí apareció Santiago Beltrán, clave para sostener el arco en cero con atajadas importantes ante un cabezazo de Germán Conti y en un cierre en el que el Lobo volvió a generar peligro.

La victoria metió a River entre los cuatro mejores del campeonato y lo dejó otra vez en carrera por el título. Gimnasia, que venía de eliminar a Vélez, no pudo repetir el golpe y se despidió del torneo en el Monumental.

En semifinales, River recibirá a Rosario Central este sábado a las 19.30, con partido ya confirmado por la organización.